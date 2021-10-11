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В Україні дощитиме до кінця тижня

Понеділок, 11 жовтня 2021, 23:22
В Україні дощитиме до кінця тижня
photo unsplash.com

У вівторок у західних, вдень і у Житомирській, Вінницькій та Одеській областях очікується невеликий дощ, в Карпатах з мокрим снігом; на решті території буде без опадів. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 9-14° тепла, на півдні та сході до 18°.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на Український гідрометцентр

Деталі: В Україні 12 жовтня мінлива хмарність. У західних, вдень і у Житомирській, Вінницькій та Одеській областях невеликий дощ, в Карпатах з мокрим снігом; на решті території без опадів. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 9-14° тепла, на півдні та сході до 18°; в Карпатах вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 1-6° тепла.

За даними синоптиків, 13-14 жовтня в Україні хмарно з проясненнями. 13 жовтня помірні дощі, у південних, центральних, Харківській та Сумській областях вдень місцями значні дощі; вночі у західних, більшості північних та східних областей без істотних опадів; 14 жовтня вночі помірні дощі, у західних та південних областях, вдень в Україні без істотних опадів. Температура вночі 4-9° тепла (13 жовтня на півдні країни до 11°), у західних, північних областях, 14 жовтня на Правобережжі 1-6° тепла; вдень 8-13°, у південно-східній частині 12-17°. У Карпатах без істотних опадів, лише вдень 13 жовтня дощ та мокрий сніг; температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла. Вітер в Україні переважно північно-західний, 7-12 м/с.

15-16 жовтня в Україні буде без опадів, лише вдень 16 жовтня у південній частині місцями невеликий дощ. Температура вночі в західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях від 4° тепла до 2° морозу, на решті території 1-7° тепла; вдень 9-15°, на півдні та південному сході країни 11-17°.

У столичному регіоні 12 жовтня мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 10-12°; по області вночі 1-6° тепла, вдень 9-14°.

13-14 жовтня у столиці хмарно з проясненнями. Вдень 13 жовтня та вночі 14 жовтня дощ, в решту часу без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 8-13°.

15-16 жовтня у Києві без опадів. Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 9-14° тепла.

Теми: погода
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