У Парижі засудили до 9-річного ув’язнення лідера ультраправого угрупування

Паризький суд 12 жовтня засудив до 9 років позбавлення волі Логана Нізена, засновника ультраправого угрупування Organisation des Armées sociales (OAS), визнавши його та соратників винними у підготовці терактів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляють французькі ЗМІ, серед яких BFM-TV.

Це перший з процесів щодо ультраправого тероризму, що ведуться з 2017 року.

Суд також визнав винними ще п’ятьох осіб як учасників терористичної групи, їм присудили по 8 років.

Зачитуючи рішення, суддя наголосила, що організація наслідувала структуру Озброєної таємної організації у 60-х роках, відповідальну за криваві репресії проти незалежності Алжиру.

Вона зазначила, що OAS мала за мету дестабілізувати інституції, розколоти суспільство та вдавалась до радикальних закликів, і в матеріалах справи "усе свідчить про загрозу переходу до дій".

Підсудні наполягали, що ніколи не планували переходити до реальних кроків та перекладали відповідальність на засновника групи, проте винними визнали усіх.

Організацію викрили у 2017 році. Їх запідозрили у підготовці терактів проти мусульман, темношкіри, арабів та деяких політиків, у тому числі Крістофа Кастанера (лідера фракції партії Макрона у парламенті та главу МВС у 2018-2020 роках, а на той час речника уряду) та Жана-Люка Меленшона, лідера "Непокірної Франції".

Окрім цієї справи, антитерористична прокуратура з 2017 року розслідує ще 7 інших справ щодо терористичних намірів ультраправих груп. У них фігурують 48 осіб.

Прокурор порівняла ідеї праворадикальних підсудних з ісламістськими терористами, зазначивши, що це дві сторони однієї монети.