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Міністр оборони США приїде до України

Середа, 13 жовтня 2021, 04:25

Американський міністр оборони Ллойд Остін відвідає Україну в рамках турне до Європи наступного тижня.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на речника Міноборони США Джона Кірбі

Деталі: Окрім України, візит запланований до Румунії та Грузії.

Зазначається, що підсумком турне стануть зустрічі міністра із союзниками й партнерами в Брюсселі на міністерській зустрічі НАТО.

Пряма мова Кірбі: "Міністр та його команда готуються до турне в Європу наступного тижня. Зупинки включатимуть Грузію, Україну й Румунію".

Теми: США


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