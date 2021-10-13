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Міністр оборони США приїде до України

Середа, 13 жовтня 2021, 04:25
Міністр оборони США приїде до України

Американський міністр оборони Ллойд Остін відвідає Україну в рамках турне до Європи наступного тижня.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на речника Міноборони США Джона Кірбі

Деталі: Окрім України, візит запланований до Румунії та Грузії.

Зазначається, що підсумком турне стануть зустрічі міністра із союзниками й партнерами в Брюсселі на міністерській зустрічі НАТО.

Пряма мова Кірбі: "Міністр та його команда готуються до турне в Європу наступного тижня. Зупинки включатимуть Грузію, Україну й Румунію".

"Українська правда" у Threads

Теми: США
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