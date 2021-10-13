Міністр оборони США приїде до України
Середа, 13 жовтня 2021, 04:25
Американський міністр оборони Ллойд Остін відвідає Україну в рамках турне до Європи наступного тижня.
Джерело: "Укрінформ" з посиланням на речника Міноборони США Джона Кірбі
Деталі: Окрім України, візит запланований до Румунії та Грузії.
Зазначається, що підсумком турне стануть зустрічі міністра із союзниками й партнерами в Брюсселі на міністерській зустрічі НАТО.
Пряма мова Кірбі: "Міністр та його команда готуються до турне в Європу наступного тижня. Зупинки включатимуть Грузію, Україну й Румунію".