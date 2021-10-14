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У Чехії ціни на бензин і дизпаливо злетіли до найвищого рівня за 7 років

Четвер, 14 жовтня 2021, 10:54
У Чехії ціни на бензин і дизпаливо злетіли до найвищого рівня за 7 років
Photo by DANIEL LEAL-OLIVAS/AFP via Getty Images

У Чехії ціни на бензин та дизельне паливо на АЗС досягли найвищого рівня за майже сім років.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ČTK.

Середня ціна А95 за минулий тиждень зросла до 35,47 крон за літр (1,4 євро), дизель до 34,07 крон (1,3 євро).

У Празі, де пальне коштує дорожче, середня ціна літра бензину перевищила 36 крон, а дизельне пальне коштує в середньому 34,6 крон.

Як повідомлялося раніше, ціни на електроенергію і газ в Данії досягли найвищого рівня з листопада 2012 року.

Оптові ціни на природний газ ростуть вже багато місяців поспіль, також почали зростати ціни на електроенергію. Наслідки цієї тенденції відчутні у багатьох країнах. 

Франція, Іспанія та три інші європейські країни закликали ЄС негайно вжити заходів, щоб пом'якшити удар від стрімко зростаючих цін на газ та розслідувати причину цього.

13 жовтня Європейська комісія затвердила пакет заходів у зв’язку з винятковим зростанням цін на енергоносії, яке, за прогнозами, триватиме всю зиму.

Читайте також: На порозі зимової кризи: чим загрожує Європі рекордне зростання цін на газ.

Теми: Чехіябензин
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