Зеленський поїхав на фронт

Президент Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку, у межах якої відвідає позиції українських військових на Луганщині та Донеччині.

Джерело: повідомлення ОП

Деталі: В Офісі президента зазначили, що Зеленський побуває на передових позиціях української армії у районі проведення Операції об’єднаних сил.

Крім того, глава держави відвідає Маріуполь, де візьме участь в урочистих заходах з нагоди Дня захисників і захисниць України.