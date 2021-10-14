Зеленський поїхав на фронт
Четвер, 14 жовтня 2021, 17:33
Президент Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку, у межах якої відвідає позиції українських військових на Луганщині та Донеччині.
Джерело: повідомлення ОП
Деталі: В Офісі президента зазначили, що Зеленський побуває на передових позиціях української армії у районі проведення Операції об’єднаних сил.
Крім того, глава держави відвідає Маріуполь, де візьме участь в урочистих заходах з нагоди Дня захисників і захисниць України.
Українська правда