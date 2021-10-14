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Зеленський поїхав на фронт

Четвер, 14 жовтня 2021, 17:33
Зеленський поїхав на фронт
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку, у межах якої відвідає позиції українських військових на Луганщині та Донеччині.

Джерело: повідомлення ОП

Деталі: В Офісі президента зазначили, що Зеленський побуває на передових позиціях української армії у районі проведення Операції об’єднаних сил.

Крім того, глава держави відвідає Маріуполь, де візьме участь в урочистих заходах з нагоди Дня захисників і захисниць України.

Зеленський приїхав на схід України
Зеленський приїхав на схід України
Фото Офісу президента

Українська правда

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Теми: ЗеленськийООСДонбас
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