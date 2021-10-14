МЗС Польщі викликало керівника посольства Білорусі через ситуацію на кордоні

До МЗС Польщі викликали тимчасового повіреного у справах Білорусі через ситуацію на кордоні між двома країнами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу МЗС Польщі.

"Розмова стосувалася ситуації на польсько-білоруському кордоні, яка постійно погіршується, загроз та ризиків, пов'язаних з поведінкою білоруської держави, а також ситуації, що не дозволяє гуманітарному конвою, надісланому польською державою, потрапити до Білорусі" - йдеться у повідомленні.

За даними Прикордонної служби Польщі, з початку жовтня зафіксовано понад 6 тисяч спроб нелегального перетину кордону з Білорусі в Польщу. З початку вересня таких спроб зафіксовано понад 18 тисяч.

Нагадаємо, від 2 вересня у зв’язку з міграційним тиском режиму Лукашенка у прикордонній смузі з Білоруссю у Підляському та Люблінському воєводствах введений надзвичайний стан. 1 жовтня він був продовжений ще на 60 днів.

Поліція Німеччини повідомила про зростання хвилі міграції через "білоруський маршрут".