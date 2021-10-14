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Ле Пен у разі обрання президентом обіцяє позбутися вітряних електростанцій

Четвер, 14 жовтня 2021, 19:19
Марін Ле Пен, фото getty images

Ультраправа кандидатка у президенти Франції Марін Ле Пен заявила у четвер, що у разі свого обрання вона припинить усі субсидії на відновлювані джерела енергії та позбудеться вітряних електростанцій.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Деталі: Ле Пен, яка буде кандидаткою від партії "Національне зібрання" на голосуванні у квітні, пройшла у другий тур виборів 2017 року, і, як очікується, зробить це знову, хоча деякі останні опитування показали, що це зірка ток-шоу Ерік Земмур зміг би обійти її, якщо вирішить балотуватись.

"Вітер і сонячна енергія, ці енергії не відновлюються, вони періодичні. Якщо я буду обрана, я припиню будь-яке будівництво нових вітропарків і розпочну великий проєкт щодо їх демонтажу", - сказала Ле Пен.

Вона додала, що скасує субсидії на вітряну та сонячну енергетику, які, за її словами, коштують країні 6-7 мільярдів євро на рік.

Міністр навколишнього середовища Барбара Помпілі відкинула заяву Ле Пен у Twitter. "Демонтаж вітрових турбін Франції позбавить нас щонайменше восьми відсотків виробництва електроенергії ... Дії Ле Пен спричинили б відключення електроенергії", - написала Помпілі.

Ле Пен також заявила, що підтримуватиме атомну промисловість Франції, дозволивши будівництво кількох нових реакторів, фінансуватиме капітальне оновлення існуючого флоту Франції та підтримуватиме будівництво невеликих модульних реакторів, запропонованих президентом Еммануелем Макроном.

Франція виробляє близько 75% своєї енергії на атомних електростанціях, що означає, що її енергетика має один з найнижчих рівнів викидів вуглецю на душу населення в будь-якій розвиненій країні. Однак вона значно відстає від Німеччини та інших європейських країн за інвестиціями у вітрову та сонячну енергетику.

Теми: Франціявибори


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