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Польща збудує стіну від мігрантів на кордоні з Білоруссю за 350 млн євро

П'ятниця, 15 жовтня 2021, 10:02
Польща збудує стіну від мігрантів на кордоні з Білоруссю за 350 млн євро
Фото wikipedia.org

Польський парламент затвердив план будівництва стіни на кордоні з Білоруссю вартістю 1,6-млрд злотих (350 мільйонів євро).

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Польща в серпні вже почала будувати бар'єр з колючим дротом, щоб не допустити нелегальних мігрантів з Білорусі.

Новий план передбачає будівництво стіни, встановлення камер і датчиків. Рішення парламенту дозволяє будувати без публічних тендерів і у разі потреби експропріювати приватну власність в обмін на компенсацію.

За даними Прикордонної служби Польщі, з початку жовтня зафіксовано понад 6 тисяч спроб нелегального перетину кордону з Білорусі в Польщу. З початку вересня таких спроб зафіксовано понад 18 тисяч.

Нагадаємо, від 2 вересня у зв’язку з міграційним тиском режиму Лукашенка у прикордонній смузі з Білоруссю у Підляському та Люблінському воєводствах введений надзвичайний стан. 1 жовтня він був продовжений ще на 60 днів.

"Українська правда" у Threads

Теми: ПольщаБілорусьміграціякордон
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