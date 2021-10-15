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В Італії "паспорт здоров'я" став обов'язковим для всіх працівників, у містах проходять протести

П'ятниця, 15 жовтня 2021, 14:46
фото: сайт ЄП

Нові заходи проти Covid-19 набрали чинності в п'ятницю в Італії, де кожен співробітник тепер повинен мати так званий "зелений пропуск", який підтверджує вакцинацію, одужання або негативний тест на COVID-19.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ansa.

Нові заходи, які зачіпають близько 23 мільйонів співробітників в приватному і державному секторі по всій Італії, викликають суперечки і зустріли певний опір.

У п'ятницю в Римі запланована демонстрація противників "зелених пропусків", в той час як близько 5 тисяч робітників у Трієсті на півночі країни заблокували порт в знак протесту.

Також акції протесту з блокуванням доріг проводяться в портах Генуї і Анкони.

 

Компаніям, що не перевірять у своїх співробітників є "зелений пропуск", загрожує штраф до 1000 євро. Пропуск вже використовується в декількох інших секторах, таких як школи і система охорони здоров'я.

В цілому 85% італійців старше 12 років отримали хоча б одну дозу вакцини від COVID-19.

Нагадаємо, минулого тижня у Римі акція протесту проти вимоги ковід-сертифікатів переросла у сутички з поліцією із застосуванням водомета. Затримали загалом 12 осіб, серед яких і представників крайньо правого руху Forza Nuova.

В Італії діють одні з найсуворіших у Європі вимоги ковід-сертифіката у повсякденному житті. З 11 жовтня запроваджені послаблення обмежень у сфері розваг - проте за наявності у гостей ковід-сертифіката.

Теми: ІталіявакцинаціяCovid-2019коронавірус


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