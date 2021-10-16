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Українцям збільшили термін безвізового перебування у Сербії

Субота, 16 жовтня 2021, 14:46

15 жовтня набрала чинності угода, яка збільшує термін безвізового перебування українців у Сербії. 

Про це повідомило посольство України в Сербії, пише "Європейська правда".

Зокрема, почала діяти угода між кабінетом міністрів України та урядом Сербії про внесення змін до угоди про відмову від візових вимог для громадян. 

Положенням угоди передбачається збільшення строку дозволеного перебування громадян України та Республіки Сербія на території держави іншої сторони в рамках безвізового режиму поїздок до 90 днів протягом 180 днів. 

Нагадаємо, глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що на саміті Україна-ЄС, який відбувся напередодні у Києві, жодним чином не згадувалися загрози для безвізового режиму з Євросоюзом.

Теми: Сербія


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