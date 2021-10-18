Вулкан на Канарах: другий потік лави наближається до моря і може утворити новий мис

На іспанському острові Ла-Пальма другий потік лави вулкана Кумбре-В’єха швидко наближається до моря і може призвести до утворення нового мису.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

За даними регіонального вулканологічного інституту Involcan, потік знаходиться в 200 метрах від берега. Потік лави наближається до прибережних скель зі швидкістю 15 метрів на годину.

Основний потік лави досяг Атлантики близько двох тижнів тому, створивши нову смугу землі площею близько 36 гектарів станом на неділю.

Тим часом, у неділю знову відбулися десятки підземних поштовхів в гірському навколо вулкана. Однак, за словами влади, землетруси не становлять особливої ​​небезпеки, оскільки відбуваються з магнітудою до 4,6 і на глибині понад 30 кілометрів.

Нагадаємо, глава уряду Канарських островів заявив, що поки невідомо, коли завершиться виверженню вулкана Кумбре-В’єха, яке почалося близько місяця тому.

Потоки лави спустошили понад 742 гектарів землі і зруйнували майже 2000 будинків на Ла-Пальмі з того часу, як 19 вересня почалося виверження вулкана.

Близько 7000 осіб були евакуйовані зі своїх будинків на острові, який налічує близько 83 000 жителів і є частиною архіпелагу Канарських островів.