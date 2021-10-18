Посольство США розповіло, що глава Пентагону робитиме в Україні

19 жовтня відбудеться візит міністра оборони США Ллойда Остіна до України, заплановані його зустрічі з українським колегою Андрієм Тараном та президентом Володимиром Зеленським.

Про це "Європейській правді" повідомили у посольстві США

Як зазначили у посольстві, міністр відвідає Київ, щоб підтвердити непохитну підтримку Сполученими Штатами суверенітету та територіальної цілісності України.

"Перебуваючи в Києві, Ллойд Остін відвідає міністерство оборони України, де він візьме участь в церемоніалі вшанування полеглих захисників України в Меморіальній залі та біля Меморіального дзвону захисникам України, а також зустрінеться з міністром оборони України Андрієм Тараном, щоб обговорити прогрес України у реалізації реформ в галузі оборони та військово-промислового комплексу, необхідних для просування її євроатлантичних прагнень, а також безпеку в Чорному морі" - повідомили у посольстві.

Також глава Пентагону зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським, щоб обговорити двостороннє та регіональне співробітництво в галузі безпеки.

Як повідомлялося, в Україну прибула друга партія вантажу медичного майна та озброєння зі Сполучених Штатів Америки.