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Зеленський скликає позачергове засідання Ради

Понеділок, 18 жовтня 2021, 15:01
Зеленський скликає позачергове засідання Ради
фото: ОП

Президент Володимир Зеленський скликає позачергове засідання Верховної Ради.

Джерело: Telegram-канал нардепа Олексія Гончаренка, коментар пресслужби ОП "Українській правді"

Деталі: В пресслужбі ОП підтвердили, що прохання Зеленського про засідання парламенту надіслане у понеділок, 18 жовтня. Очікується, що позачергове засідання відбудеться у четвер, 21 жовтня.

Зокрема, у порядку денному, який пропонує президент, проєкт закону №4507 про енергоефективність та проєкт закону про охорону прав на сорти рослин та про насіння та садивний матеріал. 

Зеленський пропонує розглянути проєкт закону про альтернативні види палива №5464 щодо розвитку біометану та про приєднання України до конвенції про Європейський інститут лісу №0094. 

Також запланована ратифікація кількох угод із європейськими країнами.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук зазначав, що 21 жовтня може відбутися позачергове засідання задля євроінтеграційних законів.

 
 

Українська правда
Теми: Верховна РадаЗеленський
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