Зеленський скликає позачергове засідання Ради

Президент Володимир Зеленський скликає позачергове засідання Верховної Ради.

Джерело: Telegram-канал нардепа Олексія Гончаренка, коментар пресслужби ОП "Українській правді"

Деталі: В пресслужбі ОП підтвердили, що прохання Зеленського про засідання парламенту надіслане у понеділок, 18 жовтня. Очікується, що позачергове засідання відбудеться у четвер, 21 жовтня.

Зокрема, у порядку денному, який пропонує президент, проєкт закону №4507 про енергоефективність та проєкт закону про охорону прав на сорти рослин та про насіння та садивний матеріал.

Зеленський пропонує розглянути проєкт закону про альтернативні види палива №5464 щодо розвитку біометану та про приєднання України до конвенції про Європейський інститут лісу №0094.

Також запланована ратифікація кількох угод із європейськими країнами.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук зазначав, що 21 жовтня може відбутися позачергове засідання задля євроінтеграційних законів.