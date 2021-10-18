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Берлін: Рішення РФ щодо НАТО серйозно зіпсує відносини

Понеділок, 18 жовтня 2021, 19:39

Рішення Росії призупинити роботу свого представництва при НАТО, а також припинити роботу інформбюро альянсу і військової місії зв'язку в Москві ще більше ускладнить напружені відносини між сторонами.

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Глава МЗС Німеччини Гайко Маас заявив, складається враження, що Росія більше не бажає розмовляти з Заходом.

"Це рішення, прийняте в Москві, більш ніж просто сумне. Воно серйозно зіпсує відносини", - сказав Маас.

18 жовтня Росія оголосила, що призупиняє роботу свого постійного представництва при НАТО у відповідь на дії Альянсу.

Росія також вирішила припинити діяльність військової місії зв'язку НАТО в Москві та діяльність інформаційного бюро НАТО в Москві.

 НАТО раніше оголосив про скорочення місії РФ в Альянсі вдвічі і позбавило акредитації вісім російських дипломатів у відповідь на ворожу діяльність Росії.

"Українська правда" у Threads

Теми: НімеччинаРосіяНАТО
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