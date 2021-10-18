Кулеба розповів спецпредставнику ЄС, як РФ порушує права людини в Криму і на Донбасі

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на зустрічі зі спеціальним представником Європейського Союзу з прав людини Імоном Гілмором розповів про порушення прав людини на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомила пресслужба МЗС у понеділок, пише "Європейська правда".

"Російська Федерація як держава-окупант продовжує систематичні грубі порушення прав людини в тимчасово окупованому Криму. Особливих репресій зазнають кримські татари, громадянські журналісти, представники релігійних груп. Російське антитерористичне законодавство стало знаряддям фабрикації політично мотивованих справ", - розповів Кулеба.

Він закликав спеціального представника ЄС докласти зусиль задля звільнення українців, яких Росія незаконно утримує за ґратами, зокрема першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла, позаштатного журналіста Радіо Свободи Владислава Єсипенка та інших.

Кулеба також привернув увагу до деструктивної політики Росії на тимчасово окупованих територіях в Донецькій та Луганській областях.

"Не лише мешканці окупованого Донбасу стають об'єктами російського свавілля. Росія зухвало перешкоджає діяльності Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, співробітники якої нині фактично стали заручниками в Донецьку. Такі дії руйнують Мінські домовленості, суперечать зобов'язанням РФ в ОБСЄ", - сказав він.

Співрозмовники домовилися активізувати взаємодію з метою втілення завдань Кримської платформи, насамперед на правозахисному та санкційному напрямах.

Імон Гілмор прийняв запрошення Дмитра Кулеби відвідати під час свого наступного візиту до України адміністративну межу з Кримом.

Гілмор прибув з візитом до України вперше.