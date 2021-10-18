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В Україну повертаються тепло до +21° та дощі

Понеділок, 18 жовтня 2021, 23:29
фото: еЛЬДАР САРАХМАН, УП

У вівторок, 19 жовтня, вночі у більшості областей, вдень у східній частині місцями невеликий дощ; температура вночі 1-6° тепла, вдень 8-13°.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на Український гідрометцентр

Деталі: В Україні 19 жовтня хмарно з проясненнями. Вночі в більшості областей, вдень у східній частині місцями невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 8-13°; в Карпатах вночі близько 0°, вдень 4-9° тепла.

За даними синоптиків, 20-21 жовтня в Україні мінлива хмарність, без опадів. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, 20 жовтня вдень у західних областях, 21 жовтня в Україні місцями пориви 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с. Температура 20 жовтня вночі від 3° тепла до 2° морозу, у західних областях та крайньому півдні 2-7° тепла, вдень 10-15°, у південних та західних областях до 18°, у північно-східних областях 7-12°; 21 жовтня вночі 4-9° тепла, на крайньому заході 6-11°, вдень 13-18°, на заході країни до 21°.

22 жовтня буде переважно без опадів, лише в західних та місцями північних областях вдень невеликий дощ; 23 жовтня в Україні, крім південно-східної частини, невеликі дощі. Температура вночі 5-11° тепла; вдень 22 жовтня 14-20°, 23 жовтня зниження в західних областях до 6-12°, у північних та більшості центральних областей до 10-16°. В Карпатах часом дощ, 23 жовтня з мокрим снігом; температура 22 жовтня вночі 3-8°, вдень 6-11° тепла, 23 жовтня упродовж доби від 1° морозу до 4° тепла.

У столичному регіоні 19 жовтня хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура по Києву вночі 3-5° тепла, вдень 9-11°; по області вночі 1-6° тепла, вдень 8-13°.

20-21 жовтня у Києві мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, 21 жовтня місцями пориви 15-20 м/с. Температура 20 жовтня вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 10-15° тепла; 21 жовтня вночі 4-9° тепла, вдень 13-18°.

22 жовтня у Києві вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ; 23 жовтня невеликий дощ. Температура вночі 5-10°; вдень 22 жовтня 14-19°, 23 жовтня 10-15°.

Теми: погода


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