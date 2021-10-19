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До Києва прибув глава Пентагону

Вівторок, 19 жовтня 2021, 11:30
фото: twitter глави Пентагону

Міністр оборони США Ллойд Остін прибув до Києва з офіційним візитом.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Приземлився у Києві. Я тут, щоб підтвердити нашу непохитну підтримку суверенітету, територіальної цілісності та євроатлантичних прагнень України, і висловити нашу відданість ідеї розбудови спроможності України стримувати подальшу російську агресію", - заявив Ллойд Остін в офіційному Twitter.

Як вже повідомляли у посольстві, під час візиту плануються зустрічі глави Пентагону з президентом Володимиром Зеленським та міністром оборони Сергієм Тараном для обговорення двостророннього й регіонального співробітництва у галузі безпеки та реформ в галузі оборони.

Також Ллойд Остін візьме участь в церемонії вшанування полеглих захисників України в Меморіальній залі та біля Меморіального дзвону захисникам України.

Як повідомлялося, в Україну прибула друга партія вантажу медичного майна та озброєння зі Сполучених Штатів Америки.

Теми: КиївСШАУкраїна


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