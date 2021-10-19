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У Чехії почали процедуру позбавлення повноважень проросійського президента Земана

Вівторок, 19 жовтня 2021, 13:15
У Чехії почали процедуру позбавлення повноважень проросійського президента Земана
AFP VIA GETTY IMAGES

Комітет Сенату Чехії з питань Конституції у вівторок одноголосно погодився з тим, що у чинного президента Мілоша Земана треба забрати повноваження у зв’язку з його станом здоров’я.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на iDnes.

Частина засідання сенатського комітету, присвячена активації статті 66 Конституції щодо зняття президентських повноважень, проходила за зачиненими дверима через формулювання з листа медиків щодо стану здоров’я Земана.

Очікується, що в другій половині дня глава Сенату Мілош Вистрчил обговорить з керівниками фракцій Сенату і головами партій подальші кроки.

Згідно з Конституцією, для позбавлення президента повноважень необхідна згода абсолютної більшості законодавців у верхній та нижній палатах парламенту.

Палата депутатів, нижня палата чеського парламенту, не зможе прийняти це рішення до свого інавгураційного засідання, яке має відбутися 8 листопада. Водночас наступне засідання Сенату Чехії, де можуть розглянути це питання, заплановане на 26 жовтня.

Конституційний юрист Ян Кисела на засіданні сенатського комітету заявив, що зняття повноважень глави держави закінчується, коли одна з палат парламенту змінює своє рішення.

Нагадаємо, 18 жовтня спікер Сенату Мілош Вистрчил на брифінгу заявив, що, як свідчить звіт з госпіталю, президент Мілош Земан наразі не може виконувати свої посадові обов’язки, а тому його повноваження слід перерозподілити. 

Зокрема, йдеться і про повноваження призначення нового прем'єр-міністра.

Земана терміново госпіталізували на наступний день після виборів 8-9 жовтня, на яких його союзник прем'єр-міністр Андрей Бабіш зазнав поразки від групи опозиційних партій. Вони отримали більшість місць в нижній палаті і прагнуть сформувати новий уряд.

Детальніше про політичні розклади читайте в статті "Земан йде ва-банк".

Також радимо до перегляду відео "Чи є Чехія проросійською?", яке пояснює ставлення Чехії до нашої держави.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЧехіяРосія
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