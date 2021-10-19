Румунія повідомила про рекордну кількість випадків коронавірусу і смертей

У Румунії за останні 24 години було зареєстровано 18 863 нових випадків зараження коронавірусом, що є найбільшим показником з початку пандемії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Agerpres.

Офіційні органи влади повідомили про 574 смерті, пов'язаних з коронавірусом. Це також максимальний показник за весь час пандемії.

Попередній максимум нових випадків був 12 жовтня і склав 16,7 тисячі.

Румунія звернулася до ЄС за допомогою в лікуванні COVID-19 і призупинила нетермінові операції, оскільки в лікарнях закінчилися місця у відділеннях інтенсивної терапії.

Органи охорони здоров'я активували Механізм цивільного захисту ЄС, щоб отримати доступ до додаткових запасів препарату, який використовується для лікування COVID-19, і апаратів штучної вентиляції легенів.

Румунія посідає друге місце з кінця за рівнем вакцинації в Європейському союзі, випереджаючи лише Болгарію.

Уряд запровадив комендантську годину для нещеплених, і планує зробити щеплення обов'язковими для працівників охорони здоров'я, лікарів і медсестер.