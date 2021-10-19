"Мрія" перевезла 110 тонн комплектів для тестування на COVID-19 в Австрію

Найбільший у світі транспортний літак Ан-225 "Мрія" доставив 110 тонн комплектів для тестування на COVID-19 в австрійське місто Лінц з Китаю.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті "Авіаліній Антонова".

У розпал пандемії минулого року Ан-225 був задіяний для перевезення предметів медичного призначення в обсягах, що не можна порівняти з іншими літаками на рейс, і тільки в 2020 році перевіз понад 1300 тонн медичних і гуманітарних вантажів.

В українській авіакомпанії заявили, що парк літаків Ан-124-100 повністю заброньовано, а Ан-225 з його 250-тонним корисним навантаженням затребуваний як джерело рішень для термінових логістичних завдань.

На зворотному шляху з Китаю була потрібна технічна зупинка в Стамбулі, і Ан-225 вперше відвідав новий аеропорт турецького міста.

Нагадаємо, у травні українські вантажні літаки компанії "Антонов" залучені до перевезення військової техніки Німеччини з Афганістану.

Німеччина використала українські літаки за програмою стратегічних авіаперевезень Strategic Airlift International Solution (SALIS) під егідою НАТО та Євросоюзу.

Програма забезпечує гарантований доступ до п'яти великих українських літаків Ан-124. Контракт з Antonov Logistics також передбачає доступ до літаків Ан-22, Ан-225 "Мрія" та Іл-76.