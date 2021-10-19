Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Нідерландах стрімко зростає кількість випадків COVID після послаблення обмежень

Вівторок, 19 жовтня 2021, 20:05

Органи охорони здоров'я Нідерландів спостерігають різке зростання числа випадків зараження COVID-19 і госпіталізацій.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Національний інститут охорони здоров'я RIVM повідомив, що за останні сім днів було зареєстровано на 44% більше випадків, ніж на попередньому тижні.

Влада пояснила це послабленням заходів з охорони здоров'я близько трьох тижнів тому, коли було скасовано правило про соціальне дистанціювання. Зараз людям потрібно надягати маски тільки в громадському транспорті.

Доказ того, що люди вакциновані, одужали або мають негативний результат тесту на вірус, потрібно тільки для відвідування ресторану.

Рівень смертності також виріс: за останні сім днів було зареєстровано 48 випадків, що майже вдвічі перевищує показник попереднього тижня.

По всій країні кількість пацієнтів з COVID-19 в палатах і в відділеннях інтенсивної терапії зросла настільки різко, що лікарні знову змушені скасовувати операції. Близько 80% пацієнтів з коронавірусом не вакциновані.

Нагадаємо, у Румунії за останні 24 години було зареєстровано 18 863 нових випадків зараження коронавірусом, що є найбільшим показником з початку пандемії.

Теми: Нідерландикоронавірускарантин


powered by lun.ua
Головне сьогодні

The Times: Лондон веде перемовини про продаж ракет Києву

ЗМІ: У Стамбулі затримали українця — за звинуваченням у військовому шпигунстві

В Україні можуть "почервоніти" ще 7 областей, там посилять карантин

Новини 20 жовтня: заява про тиск на "UA: Перший", нова "червона" зона

Зеленський та Кличко зустрілися на Банковій вперше за рік

фотоЗа 10 днів до виборів Зеленський з кандидатом від "слуг" оглядав Золотоношу

Усі новини...
Нідерланди
Поліція Нідерландів затримала політика через ймовірний сценарій з убивства прем’єра
У Нідерландах система ковід-паспортів зазнала DDoS-атаки
У ЄС затримали українців: звинувачують у контрабанді людей
Останні новини
06:58
Україна увійшла до п’ятірки країн, де найбільше нових COVID-випадків
06:37
Трамп вирішив запустити свою соцмережу
05:54
The Times: Лондон веде перемовини про продаж ракет Києву
05:00
Байден про китайські гіперзвукові ракети: Стурбований
03:55
У США схвалили бустерні щеплення Moderna та J&J
02:53
Американський форпост в Сирії атакували — Reuters
01:55
ЗМІ: У Стамбулі затримали українця — за звинуваченням у військовому шпигунстві
00:55
Понад 100 людей загинули в повенях в Індії та Непалі
23:51
В Україні можуть "почервоніти" ще 7 областей, там посилять карантин
23:10
фото, відеоСБУ заявляє, що запобігла потенційним хімічним терактам
Усі новини...