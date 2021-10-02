На Саакашвілі завели ще одну справу, він оголосив голодування
На голову Виконавчого комітету Національної ради реформ та експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі завели справу за фактом незаконного перетину кордону, він оголосив голодування.
Джерело: прокуратура Грузії, "Новости-Грузия", народний захисник Грузії Ніно Ломджарія
Дослівно прокуратура: "Повідомляємо, що МВС розслідує факт незаконного перетину кордону Міхеілом Саакашвілі - злочин, передбачений статтею 344 Кримінального кодексу Грузії. Всі необхідні і процесуальні слідчі дії у справі проводяться в активному режимі".
Деталі: Стаття "незаконний перетин державного кордону" передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.
Як заявила Ніно Ломджарія, Саакашвілі оголосив голодування, оголосив себе політичним в'язнем і вимагає зустріч з українським консулом. За її словами, голодування Саакашвілі оголосив тому, що не згоден з висунутими проти нього звинуваченнями і з винесеними раніше вироками по вже розглянутих в суді справах.
За словами Ломджарії, у Саакашвілі немає особливих скарг на здоров'я. Він також повідомив, що сам відчинив двері квартири поліції і не чинив опору під час арешту.
Передісторія:
- У 2018 році Саакашвілі визнали винним за двома справами. Його засудили до 3 років позбавлення волі за помилування колишніх співробітників МВС, засуджених у справі Сандро Гіргвліани, та ще до 6 років - у справі щодо побиття колишнього депутата Валерія Гелашвілі. Також експрезиденту висунули звинувачення у справі щодо розтрати бюджетних коштів та розгон акції протесту у листопаді 2007 року та вторгнення на телеканал "Імеді". Саакашвілі відкидає всі звинувачення і називає справи політично вмотивованими.
- Саакашвілі не був у Грузії відтоді, як завершилась його друга президентська каденція, проживаючи у Європі, США та в Україні. Зараз Саакашвілі є громадянином України.
- 1 жовтня Саакашвілі записав відео нібито з Батумі, заявивши, що приїхав у Грузію. Тоді ж прем’єр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив про затримання Саакашвілі.