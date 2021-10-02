На Саакашвілі завели ще одну справу, він оголосив голодування

На голову Виконавчого комітету Національної ради реформ та експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі завели справу за фактом незаконного перетину кордону, він оголосив голодування.

Джерело: прокуратура Грузії, "Новости-Грузия", народний захисник Грузії Ніно Ломджарія

Дослівно прокуратура: "Повідомляємо, що МВС розслідує факт незаконного перетину кордону Міхеілом Саакашвілі - злочин, передбачений статтею 344 Кримінального кодексу Грузії. Всі необхідні і процесуальні слідчі дії у справі проводяться в активному режимі".

Деталі: Стаття "незаконний перетин державного кордону" передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Як заявила Ніно Ломджарія, Саакашвілі оголосив голодування, оголосив себе політичним в'язнем і вимагає зустріч з українським консулом. За її словами, голодування Саакашвілі оголосив тому, що не згоден з висунутими проти нього звинуваченнями і з винесеними раніше вироками по вже розглянутих в суді справах.

За словами Ломджарії, у Саакашвілі немає особливих скарг на здоров'я. Він також повідомив, що сам відчинив двері квартири поліції і не чинив опору під час арешту.

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