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На Саакашвілі завели ще одну справу, він оголосив голодування

Субота, 2 жовтня 2021, 00:14

На голову Виконавчого комітету Національної ради реформ та експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі завели справу за фактом незаконного перетину кордону, він оголосив голодування.

Джерело: прокуратура Грузії, "Новости-Грузия", народний захисник Грузії Ніно Ломджарія

Дослівно прокуратура: "Повідомляємо, що МВС розслідує факт незаконного перетину кордону Міхеілом Саакашвілі - злочин, передбачений статтею 344 Кримінального кодексу Грузії. Всі необхідні і процесуальні слідчі дії у справі проводяться в активному режимі".

Деталі: Стаття "незаконний перетин державного кордону" передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Як заявила Ніно Ломджарія, Саакашвілі оголосив голодування, оголосив себе політичним в'язнем і вимагає зустріч з українським консулом. За її словами, голодування Саакашвілі оголосив тому, що не згоден з висунутими проти нього звинуваченнями і з винесеними раніше вироками по вже розглянутих в суді справах.

За словами Ломджарії, у Саакашвілі немає особливих скарг на здоров'я. Він також повідомив, що сам відчинив двері квартири поліції і не чинив опору під час арешту.

Передісторія:

  • У 2018 році Саакашвілі визнали винним за двома справами. Його засудили до 3 років позбавлення волі за помилування колишніх співробітників МВС, засуджених у справі Сандро Гіргвліани, та ще до 6 років - у справі щодо побиття колишнього депутата Валерія Гелашвілі. Також експрезиденту висунули звинувачення у справі щодо розтрати бюджетних коштів та розгон акції протесту у листопаді 2007 року та вторгнення на телеканал "Імеді". Саакашвілі відкидає всі звинувачення і називає справи політично вмотивованими. 
  • Саакашвілі не був у Грузії відтоді, як завершилась його друга президентська каденція, проживаючи у Європі, США та в Україні. Зараз Саакашвілі є громадянином України. 
  • 1 жовтня Саакашвілі записав відео нібито з Батумі, заявивши, що  приїхав у Грузію. Тоді ж  прем’єр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив про затримання Саакашвілі.

Теми: Саакашвілі


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