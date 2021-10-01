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В Грузии задержали Саакашвили - премьер

Пятница, 1 октября 2021, 18:55
Михеил Саакашвили (фото с его Facebook-страницы)

Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о задержании экс-президента Михеила Саакашвили.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Interpressnews, об этом он заявил на специальном брифинге вечером 1 октября.

"Наши правоохранители осуществили задержание Саакашвили, который находился в розыске, на самом высоком уровне", - заявил премьер.

По его словам, правоохранительные органы имели информацию о том, как Саакашвили направляется из Украины в Грузию и его дальнейших передвижениях и на основе этих данных смогли выбрать время, когда для задержания были минимальные препятствия.

"Этот процесс был под полным контролем. Были приняты соответствующие меры, ведомства действовали скоординированно, и было избрано такое время и место, чтобы для его ареста были минимальные препятствия", - отметил Ираклий Гарибашвили.

До сих пор представители правящей партии Грузии, как и министерство внутренних дел, отрицали информацию о том, что Саакашвили уже прибыл в страну.

Напомним, Михеил Саакашвили пообещал в день выборов, 2 октября, приехать в Грузию, где ему грозит арест, и опубликовал билет на самолет на эту дату.

Однако 1 октября Саакашвили записал видео якобы из Батуми, заявив, что уже приехал в Грузию. Съемка ведется в темное время суток, и определить по видео, действительно ли это Батуми, невозможно.

Депутат Ника Оболадзе от ЕНД заявил, что бывший президент действительно прибыл в Грузию.

Спикер парламента Грузии Каха Кучава назвал информацию о возвращении Михеила Саакашвили "несерьезной" и призвал СМИ воздержаться от "распространения ложной информации".

Саакашвили не был в Грузии с тех пор, как завершилась его вторая президентская каденция, проживая в Европе, США и в Украине. Сейчас Саакашвили является гражданином Украины.

В 2018 году Саакашвили признали виновным по двум делам. Его приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных по делу Сандро Гиргвлиани, и еще к 6 годам - по делу об избиении бывшего депутата Валерия Гелашвили. Также экс-президенту предъявлены обвинения по делу о растрате бюджетных средств и разгоне акции протеста в ноябре 2007 года и вторжении на телеканал "Имеди". Саакашвили отвергает все обвинения и называет дела политически мотивированными.

Весной 2020 года после назначения Саакашвили председателем исполнительного комитета Национального совета реформ в Украине Грузия отозвала своего посла для консультаций, он вернулся в Киев почти после года перерыва.

После того напряжения в отношениях между странами неоднократно добавляли заявления Саакашвили о политической ситуации в Грузии вскоре перед парламентскими выборами. В МИД Украины отметили, что Михеил Саакашвили в своих комментариях не представляет позицию Украины.

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Темы: СаакашвилиГрузия
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