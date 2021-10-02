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Кількість смертей від COVID у США сягнула 700 тисяч

Субота, 2 жовтня 2021, 01:14

Станом на 1 вересня в США зареєстрували  700 тисяч смертей, пов'язаних з коронавірусом.

Джерело: аналіз Reuters

Деталі: Зазначається, що країна повідомляла в середньому про більш ніж 2 000 смертельні випадки на день за останній тиждень, що становить близько 60% від піку смертності в січні.

Штати, як і раніше, лідирують в світі за кількістю випадків COVID-19 і смертей.

 Передбачається, що в усьому світі пандемія забере життя 5 млн людей.

Нагадаємо: На початку вересня повідомлялося, що кількість пацієнтів з COVID-19 в лікарнях США - майже на 300% вища, ніж в цей час в минулому році.

Теми: коронавірусСША


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