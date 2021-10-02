Держдеп США про затримання Саакашвілі: Уважно слідкуємо
Субота, 2 жовтня 2021, 02:11
У Держдепі США знають про затримання експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі і уважно слідкують за ситуацією.
Джерело: речник Держдепу у "Голосі Америки"
Деталі: Крім того, у США закликають владу Грузії "забезпечити справедливе ставлення до пана Саакашвілі, у відповідності до законів Грузії та міжнародних зобов'язань Грузії щодо прав людини".
Передісторія:
- 1 жовтня прем’єр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив про затримання Саакашвілі.
- У 2018 році Саакашвілі визнали винним за двома справами. Його засудили до 3 років позбавлення волі за помилування колишніх співробітників МВС, засуджених у справі Сандро Гіргвліани, та ще до 6 років - у справі щодо побиття колишнього депутата Валерія Гелашвілі. Також експрезиденту висунули звинувачення у справі щодо розтрати бюджетних коштів та розгон акції протесту у листопаді 2007 року та вторгнення на телеканал "Імеді". Саакашвілі відкидає всі звинувачення і називає справи політично вмотивованими.