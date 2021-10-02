Держдеп США про затримання Саакашвілі: Уважно слідкуємо

У Держдепі США знають про затримання експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі і уважно слідкують за ситуацією.

Джерело: речник Держдепу у "Голосі Америки"

Деталі: Крім того, у США закликають владу Грузії "забезпечити справедливе ставлення до пана Саакашвілі, у відповідності до законів Грузії та міжнародних зобов'язань Грузії щодо прав людини".

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