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Держдеп США про затримання Саакашвілі: Уважно слідкуємо

Субота, 2 жовтня 2021, 02:11
Держдеп США про затримання Саакашвілі: Уважно слідкуємо

У Держдепі США знають про затримання експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі і уважно слідкують за ситуацією.

Джерело: речник Держдепу у "Голосі Америки"

Деталі: Крім того, у США  закликають владу Грузії  "забезпечити справедливе ставлення до пана Саакашвілі, у відповідності до законів Грузії та міжнародних зобов'язань Грузії щодо прав людини".

Передісторія:

  • 1 жовтня прем’єр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив про затримання Саакашвілі.
  • У 2018 році Саакашвілі визнали винним за двома справами. Його засудили до 3 років позбавлення волі за помилування колишніх співробітників МВС, засуджених у справі Сандро Гіргвліани, та ще до 6 років - у справі щодо побиття колишнього депутата Валерія Гелашвілі. Також експрезиденту висунули звинувачення у справі щодо розтрати бюджетних коштів та розгон акції протесту у листопаді 2007 року та вторгнення на телеканал "Імеді". Саакашвілі відкидає всі звинувачення і називає справи політично вмотивованими. 

Теми: СШАСаакашвілі
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