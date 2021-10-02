Європейський регулятор виявив зв'язок між вакциною J&J і тромбозом у венах

Європейське агентство з лікарських засобів виявило можливий зв'язок між окремими випадками згортання крові в глибоких венах з вакциною COVID-19 Johnson & Johnson і рекомендувало вказати це як побічний ефект.

Джерело: Європейське агентство з лікарських засобів, Reuters

Деталі: Мова йде про венозну тромбоелію. Як зазначається, це стан, при якому згусток крові утворюється в глибокій вені, зазвичай в нозі, руці або паху, і може потрапити в легені.

Регулятор рекомендував вказувати венозну тромбоелію як рідкісний побічний ефект.

Дослівно: "PRAC (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee , Комітет з оцінки ризиків у фармаконагляді) дійшов висновку, що існує можливий зв'язок між рідкісними випадками венозної тромбоемболії з COVID-вакциною Janssen (Johnson&Johnson)".

Деталі: Крім того, Агентство порадило включити в список побічних реакцій з невідомої частотою після вакцинації Johnson & Johnson, а також AstraZeneca, імунну тромбоцитопенію – стан, при якому імунна система помилково націлена на тромбоцити.

J&J повідомила, що, хоча шанси зіткнутися з цими умовами були дуже низькими, інформація про продукт буде оновлюватися відповідним чином.

Нагадаємо: У квітні PRAC вирішив, що до інформації про продукт для вакцини Janssen слід додати попередження про незвичні тромби з низьким рівнем тромбоцитів.