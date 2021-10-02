Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Європейський регулятор виявив зв'язок між вакциною J&J і тромбозом у венах

Субота, 2 жовтня 2021, 03:09
Європейський регулятор виявив зв'язок між вакциною J&J і тромбозом у венах

Європейське агентство з лікарських засобів виявило можливий зв'язок між окремими випадками згортання крові в глибоких венах з вакциною COVID-19 Johnson & Johnson і рекомендувало вказати це як побічний ефект.

Джерело: Європейське агентство з лікарських засобів, Reuters

Деталі: Мова йде про венозну тромбоелію. Як зазначається, це стан, при якому згусток крові утворюється в глибокій вені, зазвичай в нозі, руці або паху, і може потрапити в легені.

Регулятор рекомендував вказувати венозну тромбоелію як рідкісний побічний ефект.

Дослівно: "PRAC (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee , Комітет з оцінки ризиків у фармаконагляді) дійшов висновку, що існує можливий зв'язок між рідкісними випадками венозної тромбоемболії з COVID-вакциною Janssen (Johnson&Johnson)".

Деталі: Крім того, Агентство порадило включити в список побічних реакцій з невідомої частотою після вакцинації Johnson & Johnson, а також AstraZeneca, імунну тромбоцитопенію – стан, при якому імунна система помилково націлена на тромбоцити.

J&J повідомила, що, хоча шанси зіткнутися з цими умовами були дуже низькими, інформація про продукт буде оновлюватися відповідним чином.

Нагадаємо: У квітні PRAC вирішив, що до інформації про продукт для вакцини Janssen слід додати попередження про незвичні тромби з низьким рівнем тромбоцитів.

"Українська правда" у Threads

Теми: вакцинаціяЄС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
вакцинація
Чи потрібно ізолювати вакциновану дитину після контакту з хворим на вітрянку – пояснює МОЗ
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
ВООЗ змінила рекомендації щодо вакцинації проти COVID-19
Останні новини
16:53
Голова Міноборони Естонії розповів Умєрову про план довгострокової підтримки України
16:40
фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії
16:33
фото"Їх просто залишили під ракетами": киянка розповіла про стан своїх дітей, яких не пустили в укриття
16:21
Президент Італії розповів, як вийти з "фрагментованої світової війни"
15:57
Італія отримає HIMARS
15:43
Британська розвідка оцінила кібератаку на "Київстар": одна з наймасштабніших
15:28
В Україні найбільший рівень іпотечного кредитування з початку вторгнення
15:21
Помилково вбиті ізраїльські заручники розмахували білим прапором – представник ЦАХАЛ
14:59
Радіо Болгарії зняло інтерв’ю з послом РФ після обурення України
14:35
фотоПольські археологи виявили у США стародавні петрогліфи III століття
Усі новини...
Реклама: