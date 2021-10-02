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Тайвань повідомив про найбільше вторгнення китайських сил

Субота, 2 жовтня 2021, 04:11

Тайвань повідомив про найбільше в історії вторгнення китайських військово-повітряних сил в зону його протиповітряної оборони: в п'ятницю двома хвилями пролетіли 38 літаків.

Джерело: Reuters з посиланням на Міністерство оборони Тайваню

Деталі: Перша партія китайських літаків вилетіла в районі контрольованих Тайванем островів Пратас. Друга група прилетіла до протоки Баші, що відокремлює Тайвань від Філіппін, ключовий водний шлях, що пов'язує Тихий океан з спірним Південно-Китайським морем.

Тайвань відправив бойові літаки, щоб перешкодити китайським літакам, а ракетні системи були розгорнуті для спостереження за ними. 

Міністерство оборони Тайваню спочатку повідомило, що тайванські винищувачі атакували 18 винищувачів J-16 і чотири винищувачі Су-30, а також два бомбардувальники H-6 з ядерними боєголовками і один протичовновий літак.

Потім, в суботу, міністерство заявило, що ще 13 китайських літаків брали участь в місії в п'ятницю ввечері - 10 J-16, 2 H-6 і літак дальнього радіолокаційного стеження.

Китай поки не прокоментував свою діяльність. Раніше повідомлялося, що такі польоти повинні були захистити суверенітет країни і націлені на "змову" між Тайванем і Сполученими Штатами, найбільш важливим міжнародним спонсором острова.

Як зазначається, Тайвань протягом року або більше скаржився на неодноразові місії китайських військово-повітряних сил біля острова. Попереднє найбільше вторгнення сталося в червні за участі 28 літаків китайських ВПС.

Нагадаємо: Китай розглядає демократичний Тайвань як провінцію, що відкололася, але Тайвань вважає себе суверенною державою зі своєю конституцією, збройними силами і обраними лідерами.

Теми: Китай


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