Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Китай попередив Тайвань, що спроба незалежності означає війну

Субота, 30 січня 2021, 11:58

Китай попередив Тайвань, що будь-яка спроба домогтися незалежності "означає війну".

Джерело: ВВС

Деталі: Попередження прозвучало через кілька днів після того, як Китай активізував свою військову діяльність і запустив бойові літаки біля острова.

Це також сталося після того, як новий президент США Джо Байден підтвердив свою прихильність Тайваню і виклав свою позицію щодо Азії.

Китай розглядає демократичний Тайвань як провінцію, що відкололася, але Тайвань вважає себе суверенною державою зі своєю конституцією, збройними силами і обраними лідерами.

У четвер офіційний представник міністерства оборони Китаю У Цянь виступив на захист недавніх військових дій поблизу Тайваню, заявивши, що вони є "необхідними діями для вирішення нинішньої ситуації з безпекою в Тайванській протоці і для захисту національного суверенітету і безпеки".

Пряма мова: "Вони є відповіддю на зовнішнє втручання і провокації сил "незалежності Тайваню"".

"Ми попереджаємо прихильників "незалежності Тайваню" – ті, хто грає з вогнем, обпечуться, а незалежність Тайваню означає війну".

Деталі: Прессекретар Пентагону Джон Кірбі в першій заяві нової адміністрації щодо китайсько-тайванських відносин заявив, що в США вважають цей коментар "невдалим".

Кірбі додав, що Пентагон "не бачить причин, з яких напруженість через Тайвань повинна приводити до чогось подібного конфронтації".

Теми: КитайСША


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Стало відомо, скільки вакцин Україна отримає в рамках COVAX

Помер військовий, якого було важко поранено на Донбасі

відеоЗеленський заявив, що "трохи" злий на Трампа

Кому не вистачить вакцини Pfizer, щеплюватимуть Sinovac – Ляшко

Коронавірус в Україні: найбільше випадків виявили на Прикарпатті

СБУ оголосила Нескоромного в розшук та перевіряє щодо держзради

Усі новини...
Китай
Глава МЗС: Ситуація з "Мотор Січ" не має стосунку до інвестклімату в Україні
Україна запровадила санкції проти китайських інвесторів "Мотор Січі"
Внаслідок санкцій США Huawei втратив 41% продажів смартфонів
Останні новини
14:11
Зеленський увів у дію рішення РНБО з нейтралізації загроз в "атомці"
14:02
Стало відомо, скільки вакцин Україна отримає в рамках COVAX
13:44
Німеччина заборонила в’їзд із країн, де поширені мутовані штами вірусу
13:30
Президент Італії дав чотири дні на "розвідувальні" перемовини про коаліцію
13:28
Для 13 облгазів знизили ціну на розподіл газу
13:16
Помер військовий, якого було важко поранено на Донбасі
12:55
У Києві за добу 341 випадок COVID і більше 2 тисяч одужань
12:18
МЗС: "Форум" в Донецьку – приклад підривної діяльності РФ
12:04
ЄС заперечив плани контролювати ввезення вакцин з Ірландії до Північної Ірландії
11:58
Китай попередив Тайвань, що спроба незалежності означає війну
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!