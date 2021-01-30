Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Китай попередив Тайвань, що спроба незалежності означає війну

Субота, 30 січня 2021, 10:58
Китай попередив Тайвань, що спроба незалежності означає війну

Китай попередив Тайвань, що будь-яка спроба домогтися незалежності "означає війну".

Джерело: ВВС

Деталі: Попередження прозвучало через кілька днів після того, як Китай активізував свою військову діяльність і запустив бойові літаки біля острова.

Це також сталося після того, як новий президент США Джо Байден підтвердив свою прихильність Тайваню і виклав свою позицію щодо Азії.

Китай розглядає демократичний Тайвань як провінцію, що відкололася, але Тайвань вважає себе суверенною державою зі своєю конституцією, збройними силами і обраними лідерами.

У четвер офіційний представник міністерства оборони Китаю У Цянь виступив на захист недавніх військових дій поблизу Тайваню, заявивши, що вони є "необхідними діями для вирішення нинішньої ситуації з безпекою в Тайванській протоці і для захисту національного суверенітету і безпеки".

Пряма мова: "Вони є відповіддю на зовнішнє втручання і провокації сил "незалежності Тайваню"".

"Ми попереджаємо прихильників "незалежності Тайваню" – ті, хто грає з вогнем, обпечуться, а незалежність Тайваню означає війну".

Деталі: Прессекретар Пентагону Джон Кірбі в першій заяві нової адміністрації щодо китайсько-тайванських відносин заявив, що в США вважають цей коментар "невдалим".

Кірбі додав, що Пентагон "не бачить причин, з яких напруженість через Тайвань повинна приводити до чогось подібного конфронтації".

"Українська правда" у Threads

Теми: КитайСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Усі новини...
Китай
Китай про скасований візит Борреля: Чекаємо у зручний для обох сторін час
Посланник КНР в Україні не повірив, що Patriot збив російські "Кинджали" – FT
Сі Цзіньпін особисто застеріг Путіна від використання ядерної зброї в Україні – FT
Останні новини
15:38
Московські аеропорти замовили собі засоби придушення безпілотників
15:13
Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний
15:10
У Росії намагаються перезапустити аеропорт Краснодара, закритий від початку війни
14:59
Росія визначилася з країнами, де планує в обхід санкцій купувати авіазапчастини
14:53
Коти люблять приносити людям речі, але на власних умовах – дослідження
14:50
"Втратив безцінну інформацію": Yarmak розказав, що його обікрали у потягу УЗ
14:47
фото, відеоНа Марсовому полі Зеленський вшанував памʼять полеглих захисників України
14:35
NYT: США закликали Ізраїль до кінця року зменшити масштаби операції у Газі
14:28
В Росії створили водний дрон схожий на український
14:22
Яке порно дивилися українці у 2023-му: звіт від Pornhub
Усі новини...
Реклама: