Китай попередив Тайвань, що спроба незалежності означає війну

Китай попередив Тайвань, що будь-яка спроба домогтися незалежності "означає війну".

Джерело: ВВС

Деталі: Попередження прозвучало через кілька днів після того, як Китай активізував свою військову діяльність і запустив бойові літаки біля острова.

Це також сталося після того, як новий президент США Джо Байден підтвердив свою прихильність Тайваню і виклав свою позицію щодо Азії.

Китай розглядає демократичний Тайвань як провінцію, що відкололася, але Тайвань вважає себе суверенною державою зі своєю конституцією, збройними силами і обраними лідерами.

У четвер офіційний представник міністерства оборони Китаю У Цянь виступив на захист недавніх військових дій поблизу Тайваню, заявивши, що вони є "необхідними діями для вирішення нинішньої ситуації з безпекою в Тайванській протоці і для захисту національного суверенітету і безпеки".

Пряма мова: "Вони є відповіддю на зовнішнє втручання і провокації сил "незалежності Тайваню"".

"Ми попереджаємо прихильників "незалежності Тайваню" – ті, хто грає з вогнем, обпечуться, а незалежність Тайваню означає війну".

Деталі: Прессекретар Пентагону Джон Кірбі в першій заяві нової адміністрації щодо китайсько-тайванських відносин заявив, що в США вважають цей коментар "невдалим".

Кірбі додав, що Пентагон "не бачить причин, з яких напруженість через Тайвань повинна приводити до чогось подібного конфронтації".