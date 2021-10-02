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Україна — дев'ята у світі за добовим поширенням COVID

Субота, 2 жовтня 2021, 06:11

30 вересня у світі виявили 471 294 нові випадки COVID-19.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема, в США – 120 876 нових випадків, в Британії – 35 577, в Туреччині – 28 873.

Крім того, в РФ – 24 522 зараження, а в Індії -  23 910.

Україна з 12 034 випадками на 9 місці у світі між Іраном та Малайзією. У Європі Україна третя.

 

7 341  людина за добу померла від коронавірусу. За цим показником Україна на 9 місці у світі і на другому в Європі.

Знати більше:

COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Штам COVID-19 "Дельта": нові симптоми, небезпечність та ефективність вакцин

Нагадаємо: 30 вересня в Україні зафіксували 12 034 випадки захворювання на коронавірусну хворобу і 172 смерті від неї, госпіталізували з COVID-19 чи підозрою на нього 2 637 осіб, одужали 3 264 особи.

Українська правда
Теми: коронавірус


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