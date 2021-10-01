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Украина вошла в десятку стран мира, где за сутки больше всего смертей от COVID-19

Пятница, 1 октября 2021, 05:41
Украина вошла в десятку стран мира, где за сутки больше всего смертей от COVID-19

29 сентября в  мире обнаружили 487 191 новый случай COVID-19.

Источник: Worldometers

Детали: В частности, в США - 113 922 случая, в Великобритании - 36 480, в Турции - 29 104.

Кроме того, в Бразилии - 27 527 заражений, а в Индии - 27 300.

Украина с 11 757 случаями между Румынией и Таиландом. В Европе Украина четвертая.

7800 людей в мире за сутки умерли. Украина по этому показателю (194 смерти в сутки) на 9 месте в мире и на втором в Европе.

 

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Напомним: 29 сентября в Украине зафиксировано 11 757 случаев коронавирусной болезни и 194 летальных исхода, госпитализированы с COVID-19 или подозрением на него 2556 человек, выздоровели 3839 человек.

Украинская правда

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Темы: коронавирус
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