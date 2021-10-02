У Києві різкий стрибок смертей від коронавірусу

За добу 1 жовтня у Києві виявили 534 випадки коронавірусу, водночас різко збільшилася кількість померлих за добу – 22 людини.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Деталі: Госпіталізовано 81 хворого на коронавірус і 151 особу з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужали за добу 138 осіб.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (103), Деснянському (73) та в Святошинському (67) районах.

Серед нових хворих – 299 жінок віком від 18 до 90 років, 172 чоловіки віком від 18 до 87 років, 36 дівчаток від 2 до 17 років і 27 хлопчиків від 5 місяців до 17 років.

Загалом з початку пандемії в Києві виявили 235 596 випадків коронавірусу, померло 5428 хворих, одужало 221 376 осіб.

Що передувало: За добу 30 вересня у столиці зафіксували 599 нових випадків коронавірусу – це новий рекорд за кількістю хворих за добу з початку червня, 13 людей померли.

29 вересня у Києві було 8 летальних випадків від COVID, 28 вересня - 7, 27 вересня - 4, 26 вересня - 5.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП