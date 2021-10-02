Журналіста затримали в Москві після статті про вбитого в Білорусі IT-шника – правозахисники

Журналіста "Комсомольської правди в Білорусі" Геннадія Можейка затримали, імовірно в Москві, після публікації статті про вбивство білоруського IT-шника Андрія Зельцера, який перед цим вбив співробітника КДБ.

Джерело: білоруський правозахисний центр "Весна", головред "Комсомольської правди" Володимир Сунгоркін у коментарі РИА Новости

Деталі: Як повідомляє "Весна", за попередніми даними, Можейко був затриманий у Москві 1 жовтня.

Затримання пов'язане зі статтею Геннадія в "Комсомольскій правді", в якій знайома загиблого Андрія Зельцера позитивно відгукувалася про нього.

Проурядові ЗМІ розкритикували "Комсомольську правду" за цю публікацію, а потім сайт видання був заблокований.

Повідомляється, що 1 жовтня у квартирі, де проживає журналіст, був проведений обшук. У постанові згадуються дві статті Кримінального кодексу: ст. 130 Частина 3 (Розпалювання расової, національної, релігійної або іншої соціальної ненависті або ворожнечі) і ст. 369 (Образа представника влади).

Геннадія не було під час обшуку будинку, скоріш за все, він перебував на території Російської Федерації.

Однак в ніч на 2 жовтня мати журналіста повідомила, що її син затриманий і утримується в слідчому ізоляторі на вулиці Окрестіна в Мінську.

Головний редактор "Комсомольської правди" Володимир Сунгоркін підтвердив РИА Новости зникнення журналіста "КП в Білорусі" Геннадія Можейка.

Він зазначив, що у редакції немає інформації про місцезнаходження співробітника.

"Ми не можемо хлопця цього нашого знайти. Він жив без сім'ї, один жив, і у нас немає зараз зв'язку з батьками. <...> Він не відповідає нам з учорашнього дня, з 16:00. Те, що він кудись то зник, - підтверджуємо, але куди. <...> Поки більше не можемо нічого сказати", - заявив головний редактор.

Передісторія: