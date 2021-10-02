Журналіста затримали в Москві після статті про вбитого в Білорусі IT-шника – правозахисники
Журналіста "Комсомольської правди в Білорусі" Геннадія Можейка затримали, імовірно в Москві, після публікації статті про вбивство білоруського IT-шника Андрія Зельцера, який перед цим вбив співробітника КДБ.
Джерело: білоруський правозахисний центр "Весна", головред "Комсомольської правди" Володимир Сунгоркін у коментарі РИА Новости
Деталі: Як повідомляє "Весна", за попередніми даними, Можейко був затриманий у Москві 1 жовтня.
Затримання пов'язане зі статтею Геннадія в "Комсомольскій правді", в якій знайома загиблого Андрія Зельцера позитивно відгукувалася про нього.
Проурядові ЗМІ розкритикували "Комсомольську правду" за цю публікацію, а потім сайт видання був заблокований.
Повідомляється, що 1 жовтня у квартирі, де проживає журналіст, був проведений обшук. У постанові згадуються дві статті Кримінального кодексу: ст. 130 Частина 3 (Розпалювання расової, національної, релігійної або іншої соціальної ненависті або ворожнечі) і ст. 369 (Образа представника влади).
Геннадія не було під час обшуку будинку, скоріш за все, він перебував на території Російської Федерації.
Однак в ніч на 2 жовтня мати журналіста повідомила, що її син затриманий і утримується в слідчому ізоляторі на вулиці Окрестіна в Мінську.
Головний редактор "Комсомольської правди" Володимир Сунгоркін підтвердив РИА Новости зникнення журналіста "КП в Білорусі" Геннадія Можейка.
Він зазначив, що у редакції немає інформації про місцезнаходження співробітника.
"Ми не можемо хлопця цього нашого знайти. Він жив без сім'ї, один жив, і у нас немає зараз зв'язку з батьками. <...> Він не відповідає нам з учорашнього дня, з 16:00. Те, що він кудись то зник, - підтверджуємо, але куди. <...> Поки більше не можемо нічого сказати", - заявив головний редактор.
Передісторія:
- Співробітники КДБ Білорусі застрелили айтівця компанії EPAM Андрія Зельцера після того, як він нібито смертельно поранив їхнього співробітника під час відпрацювання адрес, за якими "могли перебувати особи, причетні до терористичної діяльності".
- 29 вересня Комітет держбезпеки Білорусі затримав 43 особи – імовірно, затримання пов'язані з коментарями в соціальних мережах про загибель Зельцера і співробітника КДБ.