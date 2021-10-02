Війна на сході: російські найманці поранили українського бійця

У суботу один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав осколкове поранення внаслідок бойових дій на Донбасі, стан воїна – середньої важкості.

Джерело: вечірнє зведення штабу ООС станом на 17.00 2 жовтня 2021 року

Деталі: Українські військові констатують, що від початку цієї доби (2 жовтня) російсько-окупаційні війська 4 рази порушили режим припинення вогню, 2 з яких із застосовуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння.

Так, біля Новозванівки ворожі збройні формування здійснили прицільний обстріл наших позицій з мінометів калібру 120 мм, артилерії калібру 122 мм та ручних протитанкових гранатометів.

Поблизу Мар’янки російські найманці застосували міномети калібру 120 мм та 82 мм.

В бік Станиці Луганської окупанти відкривали вогонь з протитанкового ракетного комплексу.

Крім того, на Луганщині літав ворожий безпілотник, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії розмежування.

Дослівно: "Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав осколкове поранення. Йому було надано невідкладну домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан здоров’я воїна – середньої важкості.

Наші захисники відкривали вогонь у відповідь, застосовуючи дозволене мінськими домовленостями озброєння, чим змусили противника припинити вогневу активність. Завдяки зусиллям українських воїнів рубежі наших підрозділів залишилися незмінними".