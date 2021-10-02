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Харківську лікарню заповнили заражені ковідом у перший же день роботи

Субота, 2 жовтня 2021, 19:47
Харківську лікарню заповнили заражені ковідом у перший же день роботи
Фото pixabay, автор Engin Akyurt

Обласний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення (так звана "чорнобильська" лікарня у Харкові), яка 1 жовтня почала приймати пацієнтів із Covid-19, протягом першої ж доби заповнилася тяжкими хворими, яким потрібен кисень.

Джерело: повідомлення заступниці директора лікарні Олена Омельяненко у Facebook, Укрінформ

Пряма мова: "За добу ми прийняли 141 людину (з коронавірусною хворобою - УП), всі важкі, всі на кисень. Лікарі, медсестри, санітарочки до кінця зміни просто падають з ніг. Чергу з машин швидкої допомоги показували у всіх новинах".

Деталі: Омельяненко уточнила, що диспансер знову відкрився для лікування пацієнтів з Covid-19.

У вказаному закладі для хворих на коронавірус загалом виділили 170 місць, із них з потоковим киснем - 140. До середини дня 2 жовтня у закладі перебувало вже понад 150 пацієнтів.

Водночас у департаменті охорони здоров’я Харківської ОДА уточнили, що наразі в області госпітальна база під Covid складає 3 516 ліжок, із них на ранок 2 жовтня були зайняті вже 1867. При цьому харківські міські лікарні завантажені вже на 88,5%, а обласні, що знаходяться в Харкові – на 58,4%.

Нагадаємо:

  • За добу 1 жовтня в Україні виявили майже 12 тисяч нових випадків ковіду, найбільше – на Харківщині (1159 заражень).

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусепідеміяХарків
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