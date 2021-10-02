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COVID в Україні: майже 12 тисяч нових випадків, понад 200 померлих

Субота, 2 жовтня 2021, 08:15
динаміка пандемії, графіка УП

За добу 1 жовтня в Україні зафіксовано 11 809 нових випадків COVID-19, госпіталізовано 2 692 особи, 203 хворих померли і 3 469 – одужали.

Джерело: МОЗ

Деталі: За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1159), Львівській (1102), Дніпропетровській (965), Одеській (762) та Запорізькій (692) областях.

За добу протестовано методом ПЛР – 46 962 особи, методом ІФА – 11 787 осіб, експрес-тестами – 32 354 особи.

Серед нових хворих – 1104 дитини і 235 медпрацівників.

За весь час пандемії в Україні виявили 2 447 222 випадки коронавірусу, одужало – 2 261 924 особи,  летальних випадків – 56 649; проведено ПЛР-тестувань – 12 922 388.

Що передувало: За добу 30 вересня в Україні зафіксували 12 034 випадки захворювання на коронавірусну хворобу і 172 смерті від неї, госпіталізували з COVID-19 чи підозрою на нього 2 637 осіб, одужали 3 264 особи.

Україна перебуває на 9 місці у світі за кількістю нових випадків коронавірусу. У Європі Україна третя.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Українська правда
Теми: коронавірус


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