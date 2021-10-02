Ляшко розповів про встановлення лінії з виробництва української covid-вакцини

Перша вакцина проти коронавірусу українського виробництва має з'явитися вже наступного року.

Джерело: міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, якого цитує канал "Дом"

Деталі: Ляшко під час виїзної наради парламентської фракції "Слуга народу" в Трускавці розповів про ковід-вакцину.

За його словами, зараз у Харкові вже розпочався монтаж лінії для виробництва інактивованих вакцин проти грипу та проти коронавірусу.

Пряма мова: "Це одна з перших. І на етапі підписання - меморандум про інвестицію набагато більшу. До кінця цього року (2021 - УП) ми точно будемо знати чіткі дедлайни виробництва вакцин, але наступного року з лінії зійде перша українська вакцина".