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Глава МЗС Молдови їде в Україну

Середа, 20 жовтня 2021, 16:54

Віцепрем’єр-міністр, міністр закордонних справ і європейської інтеграції Молдови Ніколає Попеску 21-22 жовтня здійснить робочий візит до України.

Про це у середу повідомила пресслужба МЗС, пише "Європейська правда".

Візит відбудеться на запрошення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

Глави української та молдовської дипломатії проведуть переговори, ключовими темами яких стануть втілення домовленостей президентів України та Молдови Володимира Зеленського та Маї Санду, збільшення обсягів торгівлі, розвиток прикордонної інфраструктури, протидія спільним безпековим викликам, боротьба із пандемією COVID-19.

Міністри приділять особливу увагу темі євроінтеграції та подальшої взаємодії у форматі Асоційованого тріо.

У  січні цього року президентка Молдови Мая Санду здійснила перший візит до Києва на посаді президента. Про деталі переговорів докладно розповіли в Офісі президента.

У липні Зеленський і Санду домовилися прискорити будівництво мосту через Дністер.

У серпні Україна та Молдова погодили оновлення угоди про ЗВТ.

Читайте також: Дністер як проблема: що дозволить зберегти зближення України та Молдови

Теми: МЗСМолдова


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