Суд Амстердама винесе рішення у справі "скіфського золота" 26 жовтня

Апеляційний суд Амстердама винесе рішення у справі так званого "скіфського золота" у вівторок, 26 жовтня.

Про це йдеться в оприлюдненому у середу, 20 жовтня, повідомленні суду, пише "Європейська правда".

"Апеляційний суд Амстердама винесе своє рішення в питанні кримських скарбів у вівторок, 26 жовтня 2021, року об 11.00. Вирок буде в письмовому вигляді і буде зачитаний на відкритому суді", - сказано у повідомлення.

Після оголошення в суді вирок разом з повідомленням для преси буде опубліковано на веб-сайті суду Recthtspraak.nl.

14 грудня 2016 року суд Амстердама вирішив повернути Україні "скіфське золото", яке на час анексії Криму перебувало на експозиції в голландському музеї. Однак у січні 2017 року кримські музеї почали процес оскарження рішення суду Амстердама.

Провадження затягнулося та було призупинено до розв'язання питання про відвід судді на вимогу України. Врешті апеляційна палата суду Амстердама 28 жовтня минулого року задовольнила клопотання України.

В лютому 2014 року колекція "скіфського золота" була вивезена в Амстердам для участі у виставці "Крим: золото і таємниці Чорного моря", яка проходила в Музеї Пірсона.

Виставка складається з колекцій п'яти музеїв, один з яких знаходиться в Києві, а чотири - в Криму. Серед 500 експонатів виставки – артефакти зі скіфського золота, церемоніальний шолом, коштовне каміння і мечі стародавніх греків і скіфів.

Українська сторона заявила, що золото скіфів з чотирьох кримських музеїв має повернутися в Україну. Росія наполягала на його поверненні до Криму, який вона анексувала в березні 2014 року.