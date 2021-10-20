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У Чехії розслідують злив засекреченої інформації оточенням президента Земана - ЗМІ

Середа, 20 жовтня 2021, 22:42

Поліція і Служба державної безпеки та інформації Чехії (BIS) розслідують витік секретної інформації з адміністрації президета Чехії Мілоша Земана, який зараз перебуває у реанімації.

Про це стало відомо виданню Denik N від чотирьох інформованих джерел, повідомляє "Європейська правда".

Відзначається, що ще до госпіталізації Земана у зв'язку з ймовірним витоком секретної інформації Головне управління по боротьбі з організованою злочинністю, підрозділ чеської поліції, та контррозвідка BIS почали розслідування.

Управління по боротьбі з організованою злочинністю підозрює, що секретну інформацію, яка надійшла від BIS, було розголошено оточенням президента Земана.

Джерела відзначають, що поліція розслідує справу вже декілька тижнів.

У зв’язку зі справою контррозвідка хоче допитати керівника Офісу президента Чехії Вратіслава Минаржа.

Ця новина надійшла у той час, як у Чехії розгортається паралельний скандал за участі Минаржа. Його звинувачують у створенні загроз роботі демократичних інституцій у зв’язку з ймовірною фальсифікацією підпису президента Земана, який, за висновком медиків, за станом здоров'я не здатний виконувати свої обов'язки.

Минарж свого часу не пройшов перевірки у службі безпеки та не отримав доступу до документів, що становлять державну таємницю.

Тим часом Сенат Чехії розпочав процедуру позбавлення Мілоша Земана президентських повноважень через стан його здоров’я.

Читайте більше у статті редактора "Європейської правди": Злочини навколо Земана: як оточення президента обманювало Чехію.

Або дивіться відеоблог на YouTube-каналі ЄвроПравди: Агенти РФ у команді президента Чехії пішли на нові злочини, поки він у реанімації. Пояснюємо.

Теми: Чехія
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