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У Росії заборонили продаж 61 моделі смартфонів Samsung

Четвер, 21 жовтня 2021, 10:51
фото з сайту news.samsung.com/ua/

Арбітражний суд Москви заборонив корейській Samsung Electronics і її російській "дочці" ввезення на територію Росії, пропозицію до продажу, продаж і зберігання 61 моделі смартфонів Samsung.

Джерело: РИА "Новости"

Деталі: Про це йдеться в опублікованій резолютивній частині додаткового рішення суду за позовом швейцарської Sqwin SA, яка вимагала заборонити використання в Росії платіжного сервісу Samsung Pay, оскільки він порушує її права на винахід "Система електронних платежів", що охороняється російським патентом.

Суд у липні 2021 року забороняв відповідачам ТОВ "Самсунг Електронікс Рус Компані" і Samsung Electronics використання продукції, що включає в себе Samsung Рау, в тому числі її ввезення на територію Росії, пропозиція до продажу й інше введення в цивільний обіг. Однак конкретні моделі мобільних пристроїв в судовому акті не наводилися. Позивач у серпні подав клопотання, в якому вказав, що судом не в повному обсязі розглянуто уточнені вимоги.

Додаткове рішення, винесене 19 жовтня, містить закритий перелік моделей, "призначених для використання платіжного сервісу Samsung Рау, при функціонуванні (експлуатації) яких відповідно до їх призначення автоматично здійснюється запатентований спосіб". Всього в списку 61 смартфон - від випущеного в 2017 році Samsung Galaxy J5 до новітніх Samsung Galaxy Z Flip і Samsung Galaxy Fold.

Суд, задовольняючи позов Sqwin SA, погодився з доводами позивача, що використання Samsung Рау порушує його права на винахід "Система електронних платежів". Відповідно до опису винаходу, воно відноситься "до засобів для проведення онлайнового платежу із застосуванням мобільного пристрою покупця та касової системи продавця". Рішення першої інстанції оскаржено відповідачами і поки набуло законної сили.

У матеріалах Роспатенту уточнюється, що автором винаходу є Віктор Гульченко, що проживає в Швейцарії, а патентообладателем - Sqwin SA. Датою реєстрації патенту вказано 23 квітня 2019 року, при цьому дата початку відліку дії патенту - 2 грудня 2013 року.

Сервіс Samsung Pay був запущений в 2015 році, в Росії з'явився через рік. Samsung Pay - третя за популярністю система безконтактних платежів в Росії, нею користуються 17% росіян. На першому місці Google Pay з 32% користувачів, за ним йде Apple Pay (30%). На думку експертів, Google Pay і Apple Pay теж можуть потрапити під позови, так як потрапляють під формулювання, зазначені в патенті Sqwin SA.

Теми: Росіямобільний зв'язок


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