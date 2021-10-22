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Кулеба назвав єдиний спосіб порушити монополію Кремля на поставки газу

П'ятниця, 22 жовтня 2021, 22:54
фото AFP

Єдиним способом порушити монополію Кремля на поставки газу є вимога дотримання третього енергетичного пакета ЄС в процесі сертифікації оператора "Північного потоку-2".

Як повідомляє "Європейська правда", таку думку глава МЗС Дмитро Кулеба висловив в інтерв’ю Польському інституту міжнародних справ (PISM), опублікованому на сайті інституту.

"Єдиний спосіб порушити монополію Кремля на поставки газу - це вимагати повного дотримання духу і букви третього енергетичного пакету ЄС в процесі сертифікації оператора "Північного потоку - 2", сказав Кулеба.

У цьому контексті він заявив, що Україна захищає право польської компанії PGNiG брати участь в сертифікації кремлівського проєкту.

"Наше спільне завдання - запобігти сертифікації "Північного потоку-2", оскільки він не відповідає формальним або істотним вимогам Третього енергопакету ЄС", - сказав Кулеба.

За його словами, Україна продовжує боротися за свої права, адже український газовий ринок відповідає європейським правилам і зараз перебуває на одній стороні фронту з європейськими партнерами.

"Ключем до розв'язання кризи безпеки в Європі і побудови майбутнього, яке принесе користь всім, є дотримання всіма членами спільноти норм і принципів міжнародного права, а також цивілізованих правил партнерських відносин між державами", - зауважив міністр.

У п’ятницю, 22 жовтня, президент України Володимир Зеленський звинуватив Росію в організації газової кризи в Європі, закликавши Європейський Союз скоординувати свою відповідь з Україною.

Зеленський заявив, що потужностей з прокачування газу через Україну достатньо не тільки для нормалізації ситуації, а й для захисту Європи від тарифного шоку в найближчі роки.

Теми: Кулеба ДмитрогазРосія


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