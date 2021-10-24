Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Орбан звинуватив ЄС і США у спробах втручання в політику Угорщини

Неділя, 24 жовтня 2021, 10:42
Віктор Орбан, фото getty images

Прем'єр-міністр Віктор Орбан на тлі наближення виборів наступного року звинуватив Брюссель та Вашингтон у спробах втручання у політику Угорщини.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Деталі: Вперше з моменту приходу до влади у 2010 році Орбан зіткнеться з об’єднаним фронтом опозиційних партій, включаючи соціалістів, лібералів та колишню ультраправу, нині правоцентристську партію "Йоббік" на парламентських виборах 2022 року.

Орбан сказав десяткам тисяч своїх прихильників у центрі Будапешта, що Вашингтон і мільярдер Джордж Сорос намагаються домогтися обрання своїх людей, угорської лівої опозиції, використовуючи гроші, засоби масової інформації та мережі.

"Але важливо не те, чого хочуть вони в Брюсселі, у Вашингтоні і в ЗМІ, які спрямовуються з-за кордону. Свою долю вирішуватимуть угорці", - сказав Орбан.

"Наша сила в нашій єдності... ми віримо в ті самі цінності: сім’ю, націю та сильну та незалежну Угорщину" - заявив він.

На окремому мітингу опозиції її лідер Петер Маркі-Зай заявив, що у разі його обрання його уряд розробить нову конституцію, придушить корупцію, запровадить євро та гарантує свободу ЗМІ.

Уряд Орбана зі своїм основним союзником Польщею конфліктує з Брюсселем через свободу ЗМІ, питання верховенства права та права ЛГБТ, заявляючи, що інтерес Угорщини полягає в тому, щоб залишатися членом сильного Європейського Союзу.

"Брюссель розмовляє з нами і ставиться до нас разом із поляками так, ніби ми вороги… ну, пора їм у Брюсселі зрозуміти, що навіть комуністи не змогли перемогти нас", – сказав Орбан своїм прихильникам у суботу.

Нагадаємо, у Будапешті десятки тисяч людей 23 жовтня вийшли на акції до річниці Угорської революції 1956 року, що є державним святом. Прихильники Віктора Орбана та опозиції провели окремі демонстрації.

Теми: УгорщинаСШАЄС


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Незабаром уже 13 областей України будуть у "червоній зоні"

фотоНа Херсонщині, де найбільше смертей від covid, розгортають мобільний госпіталь

Ляшко: Якби був випадок смерті саме від Covid-щеплення – мені доповіли б

Україна б'є власний максимум летальних випадків від Covid: за добу 734 смерті

Головні новини понеділка і ночі: ЗМІ про витік інформації з РНБО, "червоні" зони

ООН: Концентрація парникових газів досягла рекордного рівня

Усі новини...
Угорщина
В Угорщині найбільше за п’ять місяців число нових випадків ковіду
Угорщина заявила про підтримку Польщі після резонансного рішення щодо права ЄС
Орбан поклав вину на Єврокомісію за стрибок цін на газ
Останні новини
11:45
У вакцинованому Моршині немає госпіталізованих із COVID-19
11:41
Укрзалізниця отримала тимчасове правління: хто керуватиме компанією
11:18
Кількість госпіталізацій із COVID-19 зростає на 22% щотижня
11:17
У Болгарії новий максимум летальних випадків через ковід
11:11
Незабаром уже 13 областей України будуть у "червоній зоні"
11:07
фотоВ Україні ліквідували ще два пам’ятники комуністам: Чапаєв у Лубнах "впав"
10:50
Колишній посол України в Австрії став радником у "Нафтогазі"
10:46
фотоНа Херсонщині, де найбільше смертей від covid, розгортають мобільний госпіталь
10:35
В ОРЛО повідомляють про 42 смерті від Covid за добу
10:26
Дія прикордонного проєкту "Стіна" закінчується: на нього виділили вдвічі менше коштів
Усі новини...