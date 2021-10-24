Орбан звинуватив ЄС і США у спробах втручання в політику Угорщини

Прем'єр-міністр Віктор Орбан на тлі наближення виборів наступного року звинуватив Брюссель та Вашингтон у спробах втручання у політику Угорщини.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Деталі: Вперше з моменту приходу до влади у 2010 році Орбан зіткнеться з об’єднаним фронтом опозиційних партій, включаючи соціалістів, лібералів та колишню ультраправу, нині правоцентристську партію "Йоббік" на парламентських виборах 2022 року.

Орбан сказав десяткам тисяч своїх прихильників у центрі Будапешта, що Вашингтон і мільярдер Джордж Сорос намагаються домогтися обрання своїх людей, угорської лівої опозиції, використовуючи гроші, засоби масової інформації та мережі.

"Але важливо не те, чого хочуть вони в Брюсселі, у Вашингтоні і в ЗМІ, які спрямовуються з-за кордону. Свою долю вирішуватимуть угорці", - сказав Орбан.

"Наша сила в нашій єдності... ми віримо в ті самі цінності: сім’ю, націю та сильну та незалежну Угорщину" - заявив він.

На окремому мітингу опозиції її лідер Петер Маркі-Зай заявив, що у разі його обрання його уряд розробить нову конституцію, придушить корупцію, запровадить євро та гарантує свободу ЗМІ.

Уряд Орбана зі своїм основним союзником Польщею конфліктує з Брюсселем через свободу ЗМІ, питання верховенства права та права ЛГБТ, заявляючи, що інтерес Угорщини полягає в тому, щоб залишатися членом сильного Європейського Союзу.

"Брюссель розмовляє з нами і ставиться до нас разом із поляками так, ніби ми вороги… ну, пора їм у Брюсселі зрозуміти, що навіть комуністи не змогли перемогти нас", – сказав Орбан своїм прихильникам у суботу.

Нагадаємо, у Будапешті десятки тисяч людей 23 жовтня вийшли на акції до річниці Угорської революції 1956 року, що є державним святом. Прихильники Віктора Орбана та опозиції провели окремі демонстрації.