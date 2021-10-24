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Науковці виявили довготривалі негативні наслідки Covid, навіть від легкої форми хвороби

Неділя, 24 жовтня 2021, 12:27
Науковці виявили довготривалі негативні наслідки Covid, навіть від легкої форми хвороби
Фото pixabay

Згідно з даними проведених у США досліджень, велика кількість людей, які перехворіли на коронавірус, все ще страждають від когнітивних порушень – і це більше ніж через 7 місяців після зараження.

Джерело: науковці з Медичного центру Маунт-Сінай у Нью-Йорку, яких цитує американське видання NBC News

Деталі: Дослідження описує типи когнітивних проблем, з якими стикаються пацієнти центру Маунт-Сінай, що перенесли коронавірус.

До 24% людей, які одужали від Covid-19, мають проблеми з пам'яттю, їм важко зосередитися та обмірковувати кілька речей одразу.

Авторка дослідження, клінічний нейропсихолог і доцент Жаклін Беккер констатувала: "Ми спостерігаємо довгострокові когнітивні порушення у людей різного віку та у різних групах за тяжкістю протікання захворювання".

У дослідженні, яке тривало з квітня 2020-го по травень 2021 року, взяли участь 740 пацієнтів. Вони дали згоду на обробку даних (про їх захворювання та стан здоров’я) у реєстрі медцентру Mount Sinai, що є однією з найбільших лікарняних систем у Нью-Йорку. Саме ця клініка займається допомогою хворим на ковід з перших днів епідемії.

Всі вказані пацієнти мали вік 18 років і старше, отримали позитивкий результат ковід-тесту і не мали в анамнезі деменції.

Фахівці вивчили дані пацієнтів і виявили досить високий рівень когнітивних порушень через 7 місяців після того, як ці люди захворіли.

Найпоширенішою проблемою (у кожному четвертому випадку), з якою стикаються люди після перенесеної хвороби, є проблеми зі спогадами, а також неможливість запам’ятовувати нові речі.

Інші проблеми, які виявили медики у пацієнтів, стосувалися, зокрема, складнощів у прийнятті рішень й неможливості сфокусуватися.

Хоча пацієнти, яким знадобилася госпіталізація, частіше мають порушення мислення, у  інших людей, які мали легку форму хвороби, також спостерігаються подібні симптоми.

Американський невролог доктор Ігор Коральник з Північно-Західного медичного центру Northwestern сказав NBC News, що у деяких пацієнтів з коронавірусом після одужання були такі серйозні когнітивні порушення, що вони не могли подбати про себе після виписки.

Пряма мова Коральника: "Це дослідження підтверджує те, що ми також бачили в Northwestern, що когнітивні проблеми зберігаються як у пацієнтів, які були госпіталізовані, так і у пацієнтів, у яких були лише легкі респіраторні симптоми".

Більше деталей: Дослідники констатують, що виникнення когнітивних проблем у людей, які побували підключеними до ШВЛ й перехворіли дуже важко, можна пояснити складним перебігом хвороби. Водночас досі точно незрозуміло, чому молоді пацієнти, які хворіли у легкій формі, стикаються з аналогічними наслідками.

Фахівці попереджають, що від 20% до 30% людей серед заражених Covid ймовірно матимуть згодом відтерміновані проблеми зі здоров’ям.

"Українська правда" у Threads

Теми: наукакоронавірус
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