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15-річний підліток за кермом врізався в дерево: 4 загиблих, 2 травмованих

Неділя, 24 жовтня 2021, 18:13
фото поліції

На Херсонщині внаслідок ДТП, яке спричинив 15-річний підліток, загинуло четверо людей, включаючи водія, ще двоє дістали травм.

Джерело: поліція Херсонської області

Деталі: ДТП сталася 24 жовтня близько 00:40 на автодорозі між с. Давидів Брід та с. Мала Олександрівка Бериславського району.

Дослівно поліція: "В результаті зіткнення автомобіля "Volkswagen Touareg" з деревом, водій та троє пасажирів позашляховика загинули на місці події. Ще двоє пасажирів цієї ж автівки – отримали травми різного ступеню тяжкості".

Більше деталей: Поліцейські попередньо встановили, що за кермом "Volkswagen Touareg" перебував 15-річний мешканець смт Велика Олександрівка.

 
фото поліції

Також у салоні автомобіля перебували односельчани керманича віком 15 та 20 років, а також 21-річний мешканець с.Нова Калуга, які разом з водієм загинули на місці ДТП. Ще двоє 17-річних пасажирів (мешканці смт Велика Олександрівка), доставлені в Великоолександрівську центральну лікарню з травмами різного ступеню тяжкості.

Подія кваліфікується за ч.3 ст.286 "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами" Кримінального кодексу України.

Українська правда
Теми: ДТПдітиХерсонська область


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