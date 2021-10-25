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Ціна бензину у Британії досягла рекордного рівня

Понеділок, 25 жовтня 2021, 17:56

Ціни на бензин у Великій Британії досягли 142,94 пенса за літр, найвищого рівня в історії країни.

Про це пише ВВС, повідомляє "Європейська правда".

Останній раз ціни на паливо залишалися близькими до цього рівня у квітні 2012 року.

Заправити середній сімейний автомобіль зараз на 15 фунтів (17,7 євро) дорожче, ніж роком раніше, заявила автомобільна організація RAC, яка назвала новий максимум "темним днем ​​для водіїв".

У RAC заявили, що це збільшення частково пов'язане з подвоєнням ціни на нафту з минулого року. Деякі аналітики вважають, що ціна на нафту може зростати і далі.

За даними RAC, ціна на неетилований бензин з жовтня минулого року підскочила на 28 пенсів за літр, а це означає, що тепер заправка сімейного автомобіля коштує 78,61 фунта стерлінгів.

"Це завдасть шкоди бюджетам багатьох домашніх господарств і, безсумнівно, вплине на економіку в цілому", - заявив представник RAC.

Організація заявила, що інші витрати, крім нафти, також призвели до зростання цін на паливо. Роздрібні торговці збільшили свій прибуток на 2 пенси за літр з приблизно 5,5 пенса в квітні минулого року до 7,5 пенса за літр.

RAC заявив, що роздрібні торговці, особливо дрібні, намагалися відновити свій прибуток після різкого падіння продажів, викликаного першим карантином у Британії навесні минулого року.

Нагадаємо, у Чехії ціни на бензин та дизельне паливо на АЗС досягли найвищого рівня за майже 7 років.

Теми: бензинціни
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