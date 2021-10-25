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ЗМІ підозрюють витік інформації з РНБО щодо санкцій

Понеділок, 25 жовтня 2021, 21:37
на фото Олексій Данілов, секретар РНБО

Розслідувачі Bihus.info повідомляють, що фігуранти "контрабандних" санкційних списків Ради нацбезпеки і оборони виходили зі складу засновників та бенефіціарів своїх підприємств перед застосуванням санкцій, що може свідчити про витоки інформації на користь цих фігурантів.

Джерело: Bihus.Info

Деталі: У розслідуванні йдеться, що зміни засновників можуть свідчити про те, що вони були попереджені про застосування до них санкцій або ж про те, що їм умисно дали час та можливість захистити свої активи.

До прикладу, за рішенням РНБО від 15 квітня під санкції потрапив Олександр Черепинський. Ці санкції президент Володимир Зеленський ввів в дію своїм указом 21 квітня. Але до цього Черепинський встиг вийти зі складу засновників або бенефіціарів щонайменше шести підприємств. На 5 із 6 цих підприємств санкції не наклали.

Цікаво, що "в багатьох випадках" Черепинський виходив зі складу своїх підприємств навіть за декілька днів до рішення РНБО – 12 та 13 квітня.

Розслідувачі запевняють – схожих випадків багато.

За рішенням РНБО від 2 квітня під санкції мали потрапити Валерій Пересоляк та Віктор Шерман. Однак до того, як Зеленський на наступний день, 3 квітня, ввів це рішення в дію, Віктор Шерман встиг вийти з засновників свого підприємства ТОВ "Міра", а Пересоляк в державному реєстрі зник із переліку засновників двох будівельних підприємств в Ужгороді. Причому у випадку Пересоляка відповідні зміни до державного реєстру внесені нотаріусом в неробочий час – близько 23:00. Підприємства під санкції не потрапили.

Також серед фігурантів санкційного списку контрабандистів, затвердженого РНБО 15 квітня і введеного в дію Зеленським 21 квітня, у цей проміжок часу встиг вийти із трьох підприємств Едуард Кукоба. З цих трьох підприємств до санкційного списку внесли лише одне – ТОВ "Вілла Дель Ре".

Журналісти змогли запитати секретаря РНБО Олексія Данілова про можливі витоки інформації про санкції. Той порадив звернутися до РНБО з листом.

Теми: РНБОсанкції


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