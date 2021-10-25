Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Молдова вперше за 30 років купила газ не у Росії

Понеділок, 25 жовтня 2021, 22:50

Молдова вперше за 30 років незалежності придбала природний газ від альтернативного постачальника, а не у Росії, постачання здійснять через Україну.

Про це "Європейській правді" повідомили в МЗС Молдови.

"Сьогодні уряд Республіки Молдова вперше в історії країни купив природний газ з альтернативного джерела. Молдовська державна компанія Energocom підписала контракт з польською компанією PGNiG на мільйон кубометрів природного газу" - повідомили в МЗС.

Як зазначається, за тридцять років свого існування Молдова купувала газ виключно у російського постачальника "Газпрому".

У відкритому конкурсі Energocom взяли участь 7 учасників. PGNiG виграв тендер.

Починаючи з 6.00 26 жовтня газ надходитиме протягом доби в Молдову через газовий пункт Олексіївка. Це український пункт вимірювання газу на кордоні Молдови в Чернівецькій області.

"Для того, щоб підтримувати тиск газу на прийнятному рівні та забезпечити енергетичну безпеку країни, Energocom купував газ за ринковою ціною та за найнижчою ціною, запропонованою під час торгів" - заявили в МЗС Молдови.

Уряд Молдови 22 жовтня схвалив режим надзвичайного стану терміном на 30 днів через сформовану в країні ситуацію у сфері енергетики.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на спільній пресконференції зі своїм молдовським колегою Ніколає Попеску у Києві заявив, що Україна співпрацюватиме з Молдовою у питаннях газопостачання.

22 жовтня РНБО доручила Кабінету міністрів розглянути  питання допомоги Молдові з постачаннями газу.

Теми: МолдоваГазпромгаз


powered by lun.ua
Головне сьогодні

16-річний винуватець смертельної ДТП у Харкові "нічого на допиті не говорить" – поліція

Маємо право захищатися: посол відповів "занепокоєному" Берліну щодо "Байрактарів"

Новини 27 жовтня: смертельна ДТП в Харкові, нові "червоні" зони

"Скіфське золото": Росія погрожує припинити співпрацю з музеями Нідерландів

У НАБУ понад 10 заяв щодо "грошей в конвертах" у Раді – Ситник

На Донбасі вбили українського військового

Усі новини...
Молдова
Україна за потреби продасть Молдові 700 млн кубів газу
"Газпром" пригрозив Молдові зупинкою поставок газу
Парламент Молдови ввів надзвичайний стан на 30 днів через газову кризу
Останні новини
05:45
Місія ОБСЄ зафіксувала на Донбасі 455 порушень "тиші" за добу
04:47
Російські хакери атакували Національну стрілецьку асоціацію Штатів – ЗМІ
03:48
МЗС Франції звинуватило родину Лукашенка в організованій торгівлі людьми
02:52
Росія вимагає замінити Третьякову Медведчуком у ТКГ
01:59
16-річний винуватець смертельної ДТП у Харкові "нічого на допиті не говорить" – поліція
01:34
На Одещині лікарні забезпечені киснем – МОЗ
00:38
фотоОкупанти обстріляли населені пункти на Луганщині
23:52
фото, відеоУ Сумах застрелили активіста "Правого сектора"
23:14
В Apple Music виправили мапу з "російським" Кримом
22:39
У Швеції третьою дозою вакцинуватимуть літніх людей і медперсонал
Усі новини...