Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

ООН: Концентрація парникових газів досягла рекордного рівня

Вівторок, 26 жовтня 2021, 03:32
IDA GULDBAEK ARENTSEN/Ritzau Scanpix/AFP via Getty Images

У 2020 році  концентрація парникових газів в атмосфері досягла рекордного рівня.

Джерело: звіт Всесвітньої метеорологічної організації ООН (WMO), генеральний секретар WMO Петтері Таалас, Reuters

Деталі: Як зазначається, концентрація вуглекислого газу (CO2), найважливішого парникового газу, досягла 413,2 часток на мільйон у 2020 році і становить 149% доіндустріального рівня. Метан (CH4) становить 262%, а закис азоту (N2O) становить 123% від рівнів 1750 року, коли "діяльність людини почала порушувати природну рівновагу Землі".

Поки викиди продовжуються, глобальна температура продовжуватиме зростати. Генеральний секретар WMO Петтері Таалас сказав, що нинішні темпи збільшення кількості газів призведуть до підвищення температури, яка "набагато перевищує" мету Паризької угоди 2015 року на 1,5 градуса Цельсія в порівнянні із середнім доіндустріальним рівнем у цьому столітті.

Знати більше: Відмовитись не можна, продовжити: чому перехід на "зелену" енергію неминучий

Механізми зменшення викидів СО2

Нагадаємо: 2020-ий рік став одним із найтепліших років у світі: середня температура  досягла рекордних показників 2016 року, а на території Європи навіть на 0,4°C перевищила температурні показники 2019 року, який раніше вважався найтеплішим.  

Теми: екологіяООН


powered by lun.ua
Головне сьогодні

інфографікаКиїв вийшов на "червоні" показники по ковіду, далі – локдаун для нещеплених

Суд взяв під варту 16-річного винуватця смертельної ДТП у Харкові

фото, відеоШахраї продавали ділянку в Києві за 1 мільйон доларів

Рекорд вакцинації українців за день: перших доз ледь не втричі більше, ніж других

В Україні новий антирекорд Covid: понад 26 тисяч хворих за добу

Україна залишається 2-гою в Європі за добовою смертністю від Covid

Усі новини...
екологія
Від початку року екології України завдали збитків на ₴ 2 мільярди - інспекція
Китай зменшить використання викопного палива до 20% до 2060 року
Пластик за парниковими газами може обігнати вугільні ТЕС у Штатах
Останні новини
13:01
Кім Чен Ин схуд на 20 кілограмів – розвідка
13:01
Головний санлікар закликав не вірити фейкам: вакцина не викликає безпліддя і не впливає на ДНК
12:48
В Україні очікується потепління й тумани
12:46
МОЗ: 80% усіх госпіталізованих з COVID-19 пацієнтів потребують кисню
12:46
Apple виправила мапу з "російським" Кримом у додатку для музикантів – посольство
12:27
ДТП у Харкові: 16-річний хлопець не був сп’янілим, але міг гнати 180 км/год
12:14
інфографікаКиїв вийшов на "червоні" показники по ковіду, далі – локдаун для нещеплених
12:12
фото Вбивство активіста "Правого сектора": поліція розглядає 2 версії
12:10
Франція затримала британське судно у розпал риболовецької суперечки
12:03
Коронавірус в РФ: вперше з початку пандемії понад 40 тисяч хворих на добу
Усі новини...