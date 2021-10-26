ООН: Концентрація парникових газів досягла рекордного рівня

У 2020 році концентрація парникових газів в атмосфері досягла рекордного рівня.

Джерело: звіт Всесвітньої метеорологічної організації ООН (WMO), генеральний секретар WMO Петтері Таалас, Reuters

Деталі: Як зазначається, концентрація вуглекислого газу (CO2), найважливішого парникового газу, досягла 413,2 часток на мільйон у 2020 році і становить 149% доіндустріального рівня. Метан (CH4) становить 262%, а закис азоту (N2O) становить 123% від рівнів 1750 року, коли "діяльність людини почала порушувати природну рівновагу Землі".

Поки викиди продовжуються, глобальна температура продовжуватиме зростати. Генеральний секретар WMO Петтері Таалас сказав, що нинішні темпи збільшення кількості газів призведуть до підвищення температури, яка "набагато перевищує" мету Паризької угоди 2015 року на 1,5 градуса Цельсія в порівнянні із середнім доіндустріальним рівнем у цьому столітті.

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Механізми зменшення викидів СО2

Нагадаємо: 2020-ий рік став одним із найтепліших років у світі: середня температура досягла рекордних показників 2016 року, а на території Європи навіть на 0,4°C перевищила температурні показники 2019 року, який раніше вважався найтеплішим.