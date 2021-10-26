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У Чехії затримали членів злочинної групи "Луганська бригада"

Вівторок, 26 жовтня 2021, 19:02
У Чехії затримали членів злочинної групи Луганська бригада
фото Getty Images

Поліція Чехії затримала членів організованого злочинного угруповання "Луганська бригада", яких звинувачують у низці злочинів.

Про це йдеться у заяві чеського Національного центру боротьби з організованою злочинністю, повідомляє "Європейська правда".

Правоохоронці минулого тижня провели у Південній Моравії масштабну операцію під назвою "Бригада". Згідно з даними розслідування, учасники так званої "Луганської бригади" тривалий час здійснювати злочинну діяльність у місті Брно та Південно-Моравському краї, яка зосереджувалась насамперед на шантажі вихідців з України.

Потерпілі повинні були виплачувати обвинуваченим одноразово або регулярно за так званий захист.

Щоб залякати співгромадян, члени угруповання  вдавалися до тиску різних форм та інтенсивності і збагатилися на суму щонайменше 2,7 млн чеських крон (близько 105 тисяч євро).

Під час спецоперації затримали 7 осіб (4 чоловіків і 3 жінок). Четверо чоловіків обвинувачуються в "участі в організованій злочинній групі" та "вимаганні" та взяті під варту.

Під час обшуків у місцях проживання членів угруповання вилучено дві одиниці вогнепальної зброї та готівку. Підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк понад 10 років.

"Українська правда" в Threads

Теми: ЧехіяУкраїнакриміналЛуганськ
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