Гордон повідомив, що Грузія закрила йому в’їзд через Саакашвілі

Український журналіст Дмитро Гордон заявив, що Грузія закрила йому в’їзд через намір зустрітися з арештованим Михеілом Саакашвілі у в'язниці.

Про це Гордон розповів у своїх соцмережах, повідомляє "Європейська правда".

"Прилетів до Тбілісі, близько години чекав на паспортному контролі штамп у паспорті, але так і не дочекався. Мені офіційно оголосили, що в'їзд до Грузії мені заборонений. Причин не назвали", - написав Гордон на своїй Facebook-сторінці.

У своєму Telegram-каналі Гордон пов’язав це рішення зі своїм наміром зустрітись з Саакашвілі у в’язниці.

"Однозначно пов'язую це з тим, що напередодні МЗС України звернулося до МЗС Грузії з проханням організувати моє відвідування у в'язниці Руставі Михеїла Саакашвілі", - написав Гордон.

Член опозиційного "Єдиного національного руху", кандидатка у мери Кутаїсі Хатія Деканоїдзе повідомила у Facebook, що крім Дмитра Гордона в Грузію не пустили його дружину Лесю Бацман.

26 жовтня в Грузію прибула уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова, вона зустрілася у руставській в'язниці з експрезидентом Саакашвілі. Як пише "Ехо Кавказу", Денисова розповіла, що у тбіліському аеропорту її 40 хвилин опитували, чому вона приїхала до Грузії.

Нагадаємо, Саакашвілі наразі перебуває в пенітенціарній установі №12 у Руставі, куди політик був поміщений після затримання 1 жовтня. Він оголосив голодування, називаючи себе політв’язнем, а висунуті проти нього звинувачення - сфабрикованими.

У 2018 році Саакашвілі визнали винним за двома справами. Його засудили до 3 років позбавлення волі за помилування колишніх співробітників МВС, засуджених у справі Сандро Гіргвліани, та ще до 6 років - у справі щодо побиття колишнього депутата Валерія Гелашвілі.

Після прибуття політика до країни 1 жовтня проти нього порушили ще одну кримінальну справу - про незаконний перетин грузинського кордону.

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